Il bar più economico d'Italia: il caffè costa 30 centesimi

Nell'estate dominata dalle polemiche sugli scontrini e dai prezzi folli sulle spiagge, c'è un posto che invece si sta distinguendo per il motivo opposto: il caffè al costo di 30 centesimi. Un prezzo "d'altri tempi" che arriva da Alia, un paesino siciliano con oltre 3mila abitanti dove sorge il Bar Pasticceria Rosticceria Perrone. Un'idea, quella di attirare la clientela con un prezzo basso, che arriva dal passato: come racconta il Corriere della Sera, era stato il fondatore Bernardo Perrone negli anni '60 a pensare al caffè come "prodotto civetta", venduto a 20 lire, un terzo del prezzo medio dell'epoca.

Nonostante siano passati decenni, la gestione familiare è rimasta, con Giuseppe Perrone e sua moglie Maria Grazia, che vengono aiutati dai figli Tecla e Bernardo, chiamato come il nonno, e la vedova del fondatore, Santina Alessandra, di 93 anni. Ovviamente nel tempo il prezzo del caffè è lievitato, arrivando a quota 300 lire, l'equivalente degli odierni 20 centesimi, ma la filosofia della famiglia Perrone è rimasta invariata: oggi una tazzina di caffè viene servita al prezzo di 30 centesimi, molto meno della media italiana, che si attesta a 1,09 euro.

"Prima di Covid e caro-energia avevamo fatto il conto e un caffè ci costava 17 centesimi solo di materia prima e corrente - raccontano al Corriere - senza contare l’affitto che non paghiamo, perché è casa nostra, e il lavoro, perché siamo noi, e ci accontentiamo. Poi le bollette sono esplose, ma non rinunciamo all’idea geniale di mio suocero. E cambierebbe niente aumentare a 40, 50 centesimi. Il nostro motto è: meglio perdere, che perdere il cliente".

Una strategia che funziona, visto che il bar consuma circa sei chili di caffè al giorno, per un totale di oltre 850 tazzine quotidiane. E a costare poco non è soltanto il caffè: il cappuccino costa un euro, il caffè freddo 60 centesimi, con il servizio al tavolo e il bicchiere d'acqua compresi nel prezzo. Capita spesso, come sottolineato anche da Giuseppe Perrone, che i turisti rimangano sbigottiti di fronte al loro listino, credendosi vittime di uno scherzo. Costi apprezzatissimi dai clienti, come testimoniano le diverse recensioni lasciate sulla pagina di TripAdvisor del Bar Pasticceria Rosticceria Perrone, molte delle quali pongono l'accento proprio sull'ottimo rapporto qualità prezzo. "Prodotti buonissimi e caffè a 30 centesimi" scrivono molti utenti, mentre altri descrivono i prodotti come "spettacolari", così come l'accoglienza della famiglia Perrone, definiti spesso "squisiti", quasi quanto i dolci e le altre prelibatezze in vendita.

