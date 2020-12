Il caso del Caffè di Noto posizionato tra la sede del Governo e quella dell'Inps: da marzo i dipendenti non ricevono la cassa integrazione: "Non ce la facciamo più"

La posizione del Caffè di Noto è a dir poco strategica: situato in via della Colonna Antonina a Roma, si trova di fronte a Palazzo Chigi e alla sinistra della sede dell'Inps, l'Istituto di Previdenza sociale. Eppure, nonostante una posizione cosi privilegiata, i sei dipendenti del bar e le rispettive famiglie, vivono una situazione di difficoltà da quando ha avuto inizio la pandemia: dallo scorso marzo non ricevono la cassa integrazione, riuscendo a mandare avanti le famiglie soltanto grazie ai risparmi, all'aiuto dei familiari o allo stipendio del coniuge.

Il bar di fronte a Palazzo Chigi che aspetta ancora la cig

A denunciare la vicenda all'Agenzia Dire è Matteo D'Accardi, 60 anni, il barista con maggiore esperienza: "Neanche cinque centesimi. Da marzo non percepiamo la cassintegrazione che era stata prestabilita dal presidente Conte. La domanda e' stata fatta dall'azienda, che ha inviato la documentazione. Questi sono i documenti"

"Non riusciamo ad avere il numero di protocollo. Ce lo dovrebbe dare l'azienda, che tuttavia ci dice che non ce l'ha perché le domande non sono state accettate. Qui chi dice una cosa, chi dice un'altra. L'ultima che abbiamo saputo e' che le domande ci sono ma l'Inps non le ha lavorate. Ora io mi chiedo: che cosa significa che non le ha lavorate? Stanno ancora sotto? Qui nella zona siamo in parecchi in queste condizioni, tra via del Corso e Fontana di Trevi", aggiunge D'Accardi che sta raccogliendo le adesioni per un'azione collettiva a tutela.

"Diteci dove dobbiamo andare - ha concluso D'Accardi - con chi dobbiamo parlare perché qui non ce la facciamo più. Lo dico subito: io devo ringraziare che mia moglie e' statale e lavora. E poi mio figlio e' disabile e percepisce la pensione. Ora io dico: un uomo a 60 anni si deve far campare dal figlio disabile. Ma stiamo scherzando?". E tra i colleghi c'e' anche una signora in dolce attesa.