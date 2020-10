Bar e ristoranti, con il nuovo Dpcm c'è la 'regola del 4'

L'ultimo Dpcm varato dal Governo per arginare l'impennata di contagi da coronavirus ha 'stretto' nuovamente le misure relative ai locali pubblici. Il documento impone ai locali di chiudere alle ore 18: oltre quest'orario sono permessi soltanto l'asporto e la consegna a domicilio. Ma c'è un'altra misura molto importante relativa alla consumazione di cibi e bevande nei locali pubblici: la cosiddetta 'regola del 4'.

Al bar e al ristorante massimo in 4 (e non in 6)

Chi vorrà pranzare al ristorante o fare colazione nel tavolino di un bar, dovrà essere massimo in compagnia di tre persone e non più sei, come indicato nel decreto precedente. La 'regola del 4' non si applica tra persone conviventi (ad esempio tra coinquilini) o appartenenti allo stesso nucleo familiare: in questi casi si può stare seduti anche in più di 4 persone e senza dover rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i commensali.

Ristoranti, gelaterie, pizzerie a quant’altro devono obbligatoriamente esporre un cartello, dove è indicata la capienza massima del locale per garantire l'assunzione di cibo e bevande in totale sicurezza. Resta in vigore l'obbligo di indossare la mascherina a copertura di naso e bocca al momento dell'ingresso e dell'uscita dal locale, per pagare in cassa e ogni volta in cui ci si sposta dal proprio tavolo.

Regola del 4: multe fino a 1.000 euro per i trasgressori

Clienti e gestori dei locali che non rispettano le nuove regole rischiano pesanti sanzioni amministrative: la multa da 400 a 1.000 euro a cui può aggiungersi la sospensione dell'attività fino a 5 giorni, se le Forze dell'ordine hanno ragione di temere la reiterazione o prosecuzione delle condotte vietate. Stessi rischi per i locali che non rispettano la chiusura alle 18.