La pubblicità shock con la bara omaggio per chi muore di Covid

Il cartello comparso a Milano è accompagnato dall’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus e dalle scritte "In regalo il cappotto di legno" e "Per pagare e per morire c’è sempre tempo"

Un’agenzia di pompe funebri, la Sve), ha inondato Milano di manifesti in cui promette una promozione piuttosto cruenta, ovvero la bara omaggio per i morti di Covid-19: "«Promozione Covid. Bara in omaggio te la regaliamo noi!!!", dicono i cartelli che sono comparsi, scrive il Corriere della Sera Milano, in vari punti della città.

La pubblicità shock sulla bara omaggio per chi muore di Covid

