Arriva la Barbie con la sindrome di Down: "Ognuno è diverso"

La Mattel ha presentato la sua prima Barbie con la sindrome di Down, nel tentativo di rendere la sua famosa gamma di bambole più inclusiva. Il lancio è stato fatto con il supporto della modella e attivista Ellie Goldstein che l'ha presentata al mondo. "Sono così entusiasta che ora ci siano bambole Barbie con la sindrome di Down. Quando ho visto la bambola mi sono sentita così emozionata e orgogliosa. Significa molto per me che i bambini potranno giocare con la bambola e imparare che ognuno è diverso", ha scritto su Instagram la modella britannica che ha lavorato anche con Gucci e Vogue. "La diversità è importante, perché la gente ha bisogno di vedere più persone come me nel mondo e non nascoste, e Barbie contribuirà a far sì che questo accada", ha aggiunto Goldstein.

L'azienda di giocattoli ha dichiarato in un comunicato di aver collaborato con la National Down Syndrome Society negli Stati Uniti per realizzare la bambola, che ha una struttura più corta e un busto più lungo rispetto alle altre Barbie. Anche il viso della nuova bambola ha una forma più rotonda, occhi a mandorla, orecchie più piccole e un ponte nasale piatto, ha dichiarato Mattel. "I palmi della bambola includono anche una singola linea, una caratteristica spesso associata alle persone con la sindrome di Down", ha aggiunto l'azienda.

La bambola è vestita con un abito con maniche a sbuffo ornato da farfalle e fiori di colore giallo e blu, colori associati alla sindrome di Down. Indossa una collana rosa con tre galloni rivolti verso l'alto, che rappresentano le tre copie del 21esimo cromosoma, e un'ortesi per piedi e caviglie. "Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti i bambini di vedere se stessi in Barbie, incoraggiando allo stesso tempo i bambini a giocare con bambole che non gli assomigliano", ha dichiarato Lisa McKnight, vicepresidente esecutivo e responsabile globale di Barbie & Dolls, Mattel.

La nuova bambola fa parte della linea Barbie Fashionistas, che ha introdotto bambole con protesi agli arti, una Barbie che usa una sedia a rotelle, una che ha apparecchi acustici, vitiligine e altre condizioni nel tentativo di essere più inclusiva. Mattel ha descritto questa collezione come la "linea di bambole più diversificata e inclusiva, che offre una varietà di tonalità della pelle, colori degli occhi, colori e tipo di capelli, tipi di corpo, disabilità e mode, per ispirare ancora più storie".

Negli ultimi anni l'azienda ha lanciato linee sempre più inclusive, tra cui una ispirata a donne reali che hanno sconvolto le norme sociali. Nel 2017 è uscita una bambola che indossa l'hijab, sul modello di Ibtihaj Muhammad, una schermitrice che è stata la prima americana a gareggiare e a vincere una medaglia olimpica indossando l'indumento simbolo dell'islam.

L'originale, lanciato nel 1959, aveva gambe lunghe, una vita sottile e capelli biondi fluenti. Secondo uno studio dell'università del South Australia c'era una possibilità su 100mila che una donna avesse le sembianze di una Barbie del genere. Ora ne esistono 175 modelli diversi.