Gli onorevoli no vax che occupano la sede della regione Lazio

Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari insieme a Sara Cunial deputata del Gruppo Misto, entrambi espulsi dal Movimento 5 Stelle, hanno deciso di occupare gli uffici della Regione Lazio come atto di protesta contro il Green pass e contro le regole di accesso al posto di lavoro che scattano da oggi. L'annuncio è arrivato direttamente con un video condiviso sui social dallo stesso Barillari: "Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!".

"Stiamo occupando da ieri sera il Consiglio regionale del Lazio - spiega Barillari - siamo entrati e restiamo dentro perché stiamo difendendo il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in ufficio". "Resistere per esistere" dice dal canto suo la Cunial mostrando un cartello con lo slogan.

In un secondo filmato Barillari ribadisce la sua posizione: ''Sono entrato nel mio ufficio senza greenpass e senza tampone. Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze. Io rispetto la Costituzione Italiana''.