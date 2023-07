Il barista applica un sovrapprezzo al cliente perché paga con il pos: multato

Hai intenzione di pagare con il bancomat un caffè e un cornetto? Preparati a un sovrapprezzo di un euro. È la sorpresa che ha ricevuto una donna a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La storia viene raccontata dal quotidiano Il Gazzettino. La signora è entrata nel bar e una volta alla cassa, dopo aver consumato cappuccino e brioche per la colazione, ha visto una maggiorazione di un euro sullo scontrino. E solo perché aveva deciso di pagare con la carta di credito. Nel dettaglio, 2 euro per il cappuccino, 1,50 per la brioche, 20 centesimi di servizio al tavolo e 1 euro per aver pagato col bancomat. Totale: 4,70 euro.

La donna non ha accettato il sovrapprezzo e ha segnalato l'episodio alla Polizia Locale. Immediata la pratica partita verso l'Authority: il bar potrebbe avere non meno di duemila euro di multa. Questo perché dal 30 giugno 2022, sono entrate in vigore le nuove regole che prevedono l'applicazione di multe per commercianti, artigiani e professionisti che rifiutano i pagamenti elettronici (a prescindere dalla cifra).

Quindi per chi rifiuta il pagamento elettronico, a prescindere dalla cifra, ci sarà una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione. Un esempio: rifiutare un pagamento tramite pos per uno scontrino di 100 euro farà scattare una sanzione per l'esercente di 34 euro (4% di 100 euro + 30 euro). L'obiettivo delle nuove regole è quello di perseguire l'evasione fiscale, limitando la circolazione del contante e avendo la certezza di gettito fiscale dalle transazioni.

Continua a leggere su Today...