Covid, morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe

Non ce l'ha fatta l'ex senatore M5S, poi passato al gruppo Grandi Autonomie e libertà, Bartolomeo Pepe. Convinto no vax Pepe era stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime 24 ore.

Pepe aveva espresso in più occasioni posizione scettiche sui vaccini. Nella passata legislatura aveva anche organizzato una proiezione di 'Vaxxed' al Senato, ma le polemiche sollevate avevano convinto l'allora presidente del Senato Grasso ad annullare la proiezione. Parlando della pandemia su Facebook aveva definito i timori dei cittadini "ridicola isteria".

I medici del Cotugno avevano parlato di una "situazione molto critica". L'ex parlamentare era arrivato in pronto soccorso sabato con forti difficoltà respiratorie. Sarebbe stato prima sottoposto a ventilazione non invasiva e quindi intubato. Purtroppo l'ex senatore non ce l'ha fatta. Aveva 59 anni.