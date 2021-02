Bassetti, la sferzata a Galli: "Ha l'ospedale pieno? Chieda la zona rossa in Lombardia"

L'allarme di Massimo Galli ieri è risuonato forte e chiaro: "Ho il reparto invaso dalle nuove varianti, a breve avremo problemi seri". Non tutti però concordano con il professore.

"È inutile fare il discorso del disastro che sta provocando questo virus, siamo tutti d’accordo che vorremmo riaprire tutto. Ma io mi ritrovo il reparto invaso dalle nuove varianti, questo riguarda tutta Italia e mi induce a dire che presto avremo problemi più seri. Chi, compreso il sottoscritto, vi dice ‘bisogna chiudere di più’ può incorrere nel rischio di esagerare, ma il rischio di esagerare è inferiore alla probabilità di avere ragione. Il numero di casi superiore in Inghilterra, Francia e Spagna indica che le varianti si sono diffuse prima: dalla Gran Bretagna, la variante inglese ha varcato la Manica e sta scendendo", prosegue il primario del Sacco. Walter Ricciardi, Il consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza ha invocato il lockdown per abbassare la curva dei contagi. "Ricciardi - dice Galli - è uno di quelli che ha tenuto la barra dritta. Qualcuno dovrebbe vergognarsi di quello che ha combinato quest’estate.

Bassetti: "Se Galli ha un problema, proponga di fare un'immediata zona rossa nella sua area"

"Un conto è dire di fare un lockdown, un altro è dire di fare attenzione nelle prossime settimane. Noi abbiamo 4-6 settimane molto importanti in cui gli ospedali devono riorganizzarsi, alzare gli argini, preparare posti letto se non li hanno, lavorare a stretto contatto con il pronto soccorso e capire quanti dei pazienti hanno le varianti. Se Galli ha un problema, proponga alla Regione di fare un'immediata zona rossa nella sua area" riflette il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un'intervista a iNews24.it.

"Ma la sua realtà è diversa dalla mia e da quella di altri -continua Bassetti - non si può prendere una misura unica, nazionale, per tutti. Perfino il colore di una regione è sbagliato, le misure vanno prese a livello locale. Se i numeri di Galli sono reali, la Regione Lombardia deve oggi stesso chiedere la zona rossa".

Lockdown nazionale, Matteo Bassetti: "Non capisco"

Poi Bassetti commenta l'ipotesi di un lockdown nazionale: "Non capisco questa accelerazione degli ultimi giorni. Abbiamo fatto uno studio nazionale che ci ha permesso di scoprire quante varianti ci sono, ma è probabile che esistessero già mesi fa. La domanda è: possiamo permetterci il lockdown nazionale di un mese? E la risposta deve essere della politica. Io, da tecnico, dico che prima di arrivare alla chiusura totale ci sono soluzioni intermedie che consentono da una parte, di preservare l'aspetto sociale ed economico, dall'altra di organizzare la situazione dal punto di vista sanitario. Dobbiamo convivere con il virus, attuando il sistema dello stop and go: quando le cose non vanno bene, chiusura con un lockdown locale, poi la riapertura. Sarà anche la soluzione che forse non risolve completamente la situazione, ma dobbiamo convivere con il virus".

Bassetti tiene quindi il punto. Solo pochi giorni fa aveva detto: "Se c'è bisogno di mettere un'area in zona rossa va fatto rapidamente, ma evitiamo di continuare a parlare di lockdown nazionale perché c'è qualcuno che è diventato un disco rotto". Non è l'unico a ritenere che le restrizioni debbano essere pensate e applicate sempre più a livello locale e iperlocale, per delimitare i focolai senza imporre chiusure nazionali che, visto l'andamento della curva dei contagi in alcune regioni e visto anche il divieto di spostamenti tra regioni, sarebbero estremamente pesanti. Se ne parlerà ancora nei prossimi giorni.