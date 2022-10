Covid, Bassetti chiede lo stop all'isolamento dei positivi. Cosa farà Meloni?

"Si deve intervenire sull'isolamento dei positivi uscendo dalla logica costrittiva" su Sars-CoV-2 "e gestirlo invece in modo sanitario". Lo dice all'AdnKrons Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, spiegando che è arrivato il momento di allineare il Covid "ad altre malattie infettive respiratorie". Siccome è diventato un virus simile all'influenza, ragiona Bassetti, "deve essere a questo equiparato. La modifica della quarantena è un ulteriore modo per convivere con il Sars-CoV-2. Mi auguro che lo stop alla quarantena sia tra primi provvedimenti che prenderà il nuovo Governo".

Dell'ipotesi di ridurre la quarantena si è parlato a più riprese nei mesi scorsi, ma alla fine il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di lasciare tutto così com'è. Le regole attuali, lo ricordiamo, prevedono che il tampone di "fine isolamento" vada effettuato sette giorni dopo aver scoperto la positività. Non è improbabile che prima o poi nell'autunno sarà ufficializzato questo cambio di passo messo da tempo in preventivo.

Tutto (o molto) però dipenderà dalla scelta del nuovo ministro della Salute. Marcello Gemmato, responsabile della sanità di Fratelli d'Italia, ha spiegato di recente che Fratelli d'Italia si schiera a metà tra due tendenze: "Una oltranzista di chi, come dico scherzando, vaccinerebbe anche i peluche dei figli, e un'altra di stupidi che considerano il vaccino acqua sporca o addirittura veleno. Tra iper chiusuristi e complottisti, noi stiamo nel mezzo, con la scienza". Meloni dal canto suo ha assicurato che con il suo governo "l'Italia non sarà più l'esperimento del modello cinese in occidente", lasciando intendere che l'approccio alla gestione della pandemia sarà molto diverso da quello adottato da Speranza. Sull'isolamento dei positivi però finora non c'è ancora una linea definita. Ne capiremo di più quando sarà ufficializzato il nome del nuovo ministro. Bassetti, indicato dai rumors tra i papabili, ha già fatto sapere come la pensa.