Bassetti: "Mascherine di nuovo obbligatorie a scuola? Mi metterei alla guida dei cortei di protesta"

"Se in autunno il Governo decidesse di imporre di nuovo le mascherine a scuola, e temo che lo faccia, mi metterei alla guida dei cortei di protesta". Perché "dinanzi a una enormità del genere, se il Governo non fosse caduto, meriterebbe di cadere". Lo ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ordinario di Malattie infettive all'università del capoluogo ligure, intervistato da Bruno Vespa nel ciclo 'A cena con...', della Masseria Li Reni di Manduria (Taranto), dove l'infettivologo ha presentato il suo libro 'Il mondo è dei microbi' (Piemme).

Nei giorni scorsi il camice bianco è intervenuto anche sul tema dell'isolamento per chi risulta positivo al coronavirus. "La quarantena a casa per gli asintomatici non ha più senso. Troviamo presto una soluzione o sarà troppo tardi" ha spiegato Bassetti. "Ciò che avevo preannunciato alcune settimane fa si sta prontamente realizzando. Sono troppi i positivi che devono stare a casa in isolamento e alcuni servizi saltano. Alcuni ospedali vietano l'ingresso dei visitatori perché manca personale che è isolato a casa, ristoranti e alberghi faticano ad avere personale in quanto costretti all'isolamento forzato a casa, servizi pubblici ed essenziali come trasporti e pubblica amministrazione ridotti, ecc". Bassetti si chiede: "Dove si vuole arrivare? A bloccare l'Italia in piena estate? Non puoi cambiare il pannolone, fare una flebo, lavare il pavimento o riparare una perdita d'acqua in smart working".