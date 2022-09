Bassetti: "Basta coi tamponi inutili. E sul modello zero Covid ha ragione Meloni"

Basta tamponi! È l'appello lanciato sui social da Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, che già in passato si era scagliato contro il "tamponificio Italia". "Si fanno ancora troppi tamponi inutili: per fare la colonscopia o per fare la Tac ti chiedono di fare il tampone prims di entrare in ospedale" scrive il camice bianco sulla sua pagina facebook.

"Se arrivi in pronto soccorso ti fanno il tampone anche se hai una colica renale o hai battuto la testa cadendo dalle scale. A cosa serve continuare a fare tamponi a chi non ha sintomi?" si chiede Bassetti. E ancora: "A cosa serve fare tamponi a chi ha il raffreddore e sta a casa sua? A cosa serve fare tamponi continui a chi ha la febbre senza neanche visitarli? Usiamo il tampone quando serve, dietro prescrizione di un medico e ci avvicineremo al resto del mondo. Chiudiamo il Tamponificio Italia. Basta".

Bassetti: "D'accordo con Meloni, no al modello zero Covid"

Raggiunto dall'AdnKronos, l'invettivologo ha commentato anche quanto detto dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante la chiusura della campagna elettorale: "Non accetteremo più che l'Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale" sono state le parole della leader di Fdi."Il 'modello Speranza' ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e, allo stesso tempo, i più alti tassi di contagio e di mortalità".

"Sono d'accordo con Giorgia Meloni" ha fatto sapere l'infettivologo. "Sono due anni che combatto contro il modello cinese Covid-0, ovvero zero contagi. È un fallimento totale. Pensare di deportare, come sta facendo la Cina, le persone è assurdo. Non mi dimentico che per un certo periodo in Italia qualcuno perseguiva il modello Covid-0, mi ricordo molto bene il professor Walter Ricciardi che è stato consulente del ministro Speranza: ha più volte detto che ci si doveva ispirare a quel modello Covid-0". "Ora guardiamo avanti alla convivenza con il virus fatta di raccomandazioni alla vaccinazione dei più fragili - ha concluso Bassetti -, ma anche levando le restrizioni e le mascherine che sono servite nei due anni passati ma oggi sono anacronistiche".