Covid, siamo tornati alla 'normalità': mortalità sui livelli pre-pandemia

La quinta ondata Covid è finita. A dichiararlo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sottolineando che nel suo ospedale c'è un solo paziente ricoverato senza alcun segno di malattia. Secondo l'infettivologo il virus è ormai endemico e il numero di decessi che si vede oggi nel 2022 è praticamente identico a quello pre-pandemia.

Bassetti: Pasqua 2022 come quelle prima della pandemia

Secondo Bassetti la Pasqua 2022 sarà esattamente uguale a quelle che festeggiavamo prima della pandemia. "Dopo due Pasque molto tristi e con libertà limitata e vigilata, ci apprestiamo a viverne una finalmente come le altre 2019. Una Pasqua serena e cristiana" - ha dichiarato sui social. Secondo l'infettivologo, infatti, "la quinta ondata di ricoveri ospedalieri iniziati nello scorso autunno è ormai giunta al termine". Bassetti ha voluto specificare che è "finita l'ultima ondata, non la presenza del virus che è ormai endemico".

Dati mortalità 2022 invariati rispetto al periodo pre-pandemia

In merito alle dichiarazioni del virologo Massimo Galli rispetto al numero ancora alto di decessi in Italia, Bassetti ha voluto precisare che "oggi viaggiamo su 150 morti al giorno, ma dobbiamo guardare ad un indicatore: qual è la differenza tra i morti giornalieri del primo trimestre del 2022 e quanto era la percentuale di decessi al giorno nel periodo 2016-2019, prima della pandemia? Ebbene, se guardiamo questi numeri, è abbastanza evidente che non si vede oggi nel 2022 un effetto sull’aumento della mortalità". Bassetti ha poi pubblicato un tweet sui dati della mortalità 2022 in Inghilterra, secondo i quali "negli ultimi mesi c'è 0 eccesso di mortalità", proprio come in Italia.