La sponda di Bassetti a Meloni: "Gli ospedali sono aziende, chi spende male va rimosso"

Mentre si discute di tagli alla sanità Matteo Bassetti sta con Giorgia Meloni. Per l'infettivologo i problemi del sistema sanitario nazionale non sono dovuti alla carenza di fondi, ma alle spese poco razionali, una visione su cui si è trovato d'accordo con la Presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Bassetti arrivano nei giorni in cui si commentano le previsioni di spesa del governo contenute nella Nadef, proprio quando le performance delle prestazioni erogate agli italiani sono in affanno. Per questo motivo Today.it lo ha intervistato: vediamo quali sono le sue posizioni.

"Siamo un Paese che produce milioni di esami e visite"

Bassetti ribalta il problema. Più che la spesa, per lui bisogna guardare agli sprechi del sistema sanitario nazionale, con un indiziato particolare: la "medicina della difesa". "Siamo un Paese che produce milioni di esami e visite, la medicina della difesa governa il sistema". Per l'infettivologo il senso è il seguente: "Se vai dal medico e hai 250 di colesterolo, 170 di trigliceridi o un banale problema cardiaco, invece di darti una statina ti prescrivono visite specialistiche. Le liste di attesa si allungano per forza di cose", dice Bassetti a Today.it.

"I medici devono cambiare modo di lavorare"

Così, Matteo Bassetti si fa delle domande: "Quante di quelle prestazioni che richiediamo sono appropriate? È davvero necessario che questi pazienti finiscano nelle liste di attesa? Quante di queste visite si possono evitare? I medici devono cambiare il loro modo di lavorare: se ascoltassero di più i loro pazienti mettendogli una mano sulla pancia invece di fare i passacarte si eviterebbero tante prestazioni inutili. Bisogna alzare l'asticella. La medicina del territorio è un tema: che fine hanno fatto le case di comunità?", si chiede l'infettivologo. Il problema è che le performance sono al ribasso, come si vede dal grafico sottostante estrapolato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): rispetto al periodo pre pandemico non si è recuperato il numero delle visite di controllo, ad esempio.

Tagli alla sanità: Bassetti sta con Meloni

Le dichiarazioni di Bassetti arrivano mentre si discute di tagli alla sanità. Il governo Meloni ha presentato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) e nelle previsioni di spesa i fondi per il sistema sanitario diminuiscono negli anni futuri. Come abbiamo visto, la tendenza non è recente e il definanziamento della sanità è in atto da oltre un decennio e appartiene a diversi governi del passato. Le conseguenze sul sistema sono tangibili.

Il governo di Giorgia Meloni non si è sottratto dai tagli alla sanità, almeno nelle previsioni di spesa, ma per Bassetti non è questo il punto: "Non basta alzare la spesa in base al Pil - dice il direttore della "Clinica Malattie Infettive" del Policlinico San Martino di Genova -. Così è come dare soldi alla cieca, senza vedere come vengono spesi. Ci vuole una regia a livello nazionale, bisogna capire se le Regioni spendono, e come".

"Mettere più soldi nella sanità è come fare benzina in un serbatoio bucato"

Proprio perché i fondi statali sono minori, le Regioni sono costrette a intervenire per ripianare la situazione finanziaria. Come segnalato in un rapporto della Corte dei Conti il problema è diffuso da Nord a Sud, ma per Bassetti "è chiaro che ci sono regole che valgono al Nord e non al Sud. Un direttore che chiude in perdita dovrebbe essere rimosso, un'azienda non può chiudere sempre in rosso. Evidentemente abbiamo dei dirigenti che non sono in grado di gestire le strutture, le Regioni che spendono peggio sono al Mezzogiorno. "È evidente che in alcune regioni i soldi sono spesi male. Il problema è il come si spendono, bisogna avere un'dea di come vanno queste spese per razionalizzare la spesa. Abbiamo dei capitoli di spesa e di sprechi che sono spropositato. Il sistema deve necessariamente cambiare, è come mettere benzina in un serbatoio bucato. Pensate a quanti ospedali incompiuti: stendiamo un velo pietoso su Puglia, Sicilia e Calabria, milioni di euro che hanno finanziato strutture mai aperte".

"Il Covid è il no-sense più stupido degli ultimi anni", e cosa aveva detto Meloni

Matteo Bassetti ha detto di trovarsi d'accordo con Giorgia Meloni. Ma cosa aveva detto la presidente del Consiglio? "Il governo sta lavorando per garantire, ovviamente, il diritto alla salute di tutti i cittadini - la dichiarazione dal Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino -. Costruire un sistema sanitario nazionale efficiente ed efficace è l'obiettivo di tutt. Ma penso che sarebbe miope conseguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione sull'aumento o meno delle risorse. Noi dobbiamo avere un approccio diverso, più profondo. Provare a confrontarci tutti con coraggio, lealtà e verità anche su come quelle risorse vengono spese. Perché non basta necessariamente spendere di più per risolvere i problemi se poi quelle risorse venissero utilizzate in modo inefficiente", ha detto Meloni.

Secondo i calcoli di Today.it ci sarebbero voluti circa 10 miliardi in più per rispondere alle esigenze espresse dal ministro della Salute Orazio Schillaci nel 2024. In realtà i fondi saranno meno rispetto a quelli del 2024, ma Bassetti guarda altrove: "In questo senso credo vada il pensiero di Giorgia Meloni, anche perché questi 10 miliardi spesi in più non sarebbero andati agli stipendi di medici e infermieri, non li avrebbero aumentati portandoli al livello dei colleghi negli altri Paesi europei - ha detto l'infettivologo -. Non siamo concorrenziali col resto del mondo, i medici sono trattati come un dipendente pubblico di 40 anni fa, fai carriera solo se sei anziano o vai all'estero. Come se tu avessi le ferrovie dello Stato degli anni '80 che oggi gareggiano con l'alta velocità nel resto d'Europa".

Per Bassetti c'è stato un grande controsenso che avrebbe portato via troppe risorse al sistema sanitario nazionale: "Il no-sense più stupido che il nostro Paese ha visto negli ultimi anni è stato il Covid: fare tamponi a chiunque arrivi al pronto soccorso non ha senso scientifico, è stato un grande sperpero di risorse. Ha il senso di tutelare qualche direttore sanitario che ha paura della sua ombra". Infine, un'altra metafora per descrivere l'attuale situazione della sanità: "C'è bisogno di maggior ascolto del sistema sanitario da parte dei protagonisti. Quello che ha detto Meloni è di buon senso, non vuole tagliare ma razionalizzare. Se ci sono tre frigoriferi aperti per quattro persone due si possono chiudere".

