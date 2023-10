Bassetti il meloniano: "Contento di avere votato Giorgia, sulla sanità ha ragione. Una bestemmia dire che il covid è tornato"

"E' una bestemmia dire che il covid è tornato. Quindici giorni fa c'erano i soliti gufi che parlavano di ritorno massiccio del covid, oggi non vediamo nessun aumento delle ospedalizzazioni e dei ricoveri. Queste persone dovrebbero chiedere scusa2. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Matteo Bassetti. "Ho sentito Clemente Mastella dire che aveva dei dubbi sulle vaccinazioni: quando qualcuno ha degli importanti ruoli politici dovrebbe evitare di farsi venire questi dubbi: chi fa l'antinfluenzale ed è nelle categorie a rischio farebbe bene a farsi anche quella per il covid", aggiunge Bassetti.

Si è tanto parlato nei mesi e anni scorsi di un suo possibile ingresso in politica. Lui ha sempre negato di volerlo fare, e continua a farlo anche oggi. "Se mi offrissero una candidatura alle europee? Sono un medico e voglio continuare a fare io mio lavoro. La mia casacca è quella del professore universitario e del medico in corsia", dice l'infettivologo. Bassetti è un "meloniano doc", a quanto pare. "Non ho mai nascosto le mie simpatie per lei e sono contento di averla votata. E la Meloni ha ragione sulla Salute: non serve spendere di più, serve spendere meglio. Ci sono regioni che usano il denaro della Sanità in modo completamente errato".

Ad esempio, "moltissime volte a chi si presenta da loro col colesterolo a 220 viene prescritta una visita cardiologica. Che facciamo – si è chiesto Bassetti a Rai Radio1 -, milioni di visite cardiologiche? Così le liste di attesa resteranno eterne..." Quindi Bassetti non pare preoccupato dai tagli alla Sanità previsti dalla prossima legge di Bilancio. “Se guardiamo gli euro totali immessi nella Salute per il 2023/2024 - ha concluso il professore a Un Giorno da Pecora - ci accorgiamo che sono più del passato. Ma ripeto: i soldi vanno soprattutto spesi bene".