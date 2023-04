Batteri killer: "Troppi antibiotici per curare il Covid, i risultati si vedono"

"È arrivata la conferma di quello che ho sempre detto, studiato e sostenuto negli ultimi 3 anni: gli antibiotici nel Covid non servono a nulla, se non ad aumentare e nutrire lo sviluppo di batteri resistenti agli antibiotici stessi". Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, che cita uno studio norvegese presentato nel corso di un convegno sulle malattie infettive a Copenaghen. Secondo il camice bianco la ricerca "dimostra che trattare infezioni respiratorie virali con antibiotici non ha alcun impatto sulla mortalità".

"Purtroppo però - prosegue Bassetti - in Italia gli antibiotici sono stati usati troppo e male durante la pandemia e i risultati si vedono". A causa dell'uso eccessivo degli antibiotici, scrive ancora l'infettivologo, nel nostro Paese "c'è stato un aumento importante della resistenza ai carbapenemi (uno degli ultimi baluardi per la terapia delle infezioni gravi)" dei batteri Pseudomonas aeruginosa e Acinetobactacter "che possono causare infezioni ospedaliere molto gravi e mortali. Gli antibiotici - conclude Bassetti - vanno utilizzati solo quando servono. Sicuramente non nel Covid e nell'influenza".

Le linee guida del ministero

In effetti le linee guida del ministero della Salute non raccomandano l'uso di antibiotici per la cura del Covid. L'utilizzo di questi farmaci è semmai "da riservare esclusivamente ai casi in cui l'infezione batterica sia stata dimostrata da un esame microbiologico e a quelli in cui il quadro clinico ponga il fondato sospetto di una sovrapposizione batterica". Ciò nonostante non sono pochi i medici di base che prescrivono antibiotici anche per i pazienti con sintomi da Covid come denunciato in più occasioni da molti medici e associazioni di categoria.

Cosa sono i superbatteri e perché sono pericolosi

Ma cosa sono i così detti "superbatteri" e perché oggi rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica? Di questo problema si parla da tempo. In sostanza, nel corso degli anni, i batteri trattati di volta in volta con antibiotici differenti hanno messo in atto cambiamenti mirati ad aumentare la propria resistenza, dando vita ai superbug, ossia a dei batteri resistenti a diversi tipi di antibiotici. Questi germi sono potenzialmente molto pericolosi perché possono causare gravi infezioni, a volte estremamente difficili da trattare, tanto da portare alla morte. Quali sono i superbatteri più pericolosi al mondo? La lista dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) li divide in tre categorie:

Acinetobacter;

Pseudomonas;

Enterobacteriaceae (Klebsiella, E. coli, Serratia e Proteus).

Questi batteri possono causare vari tipi di infezioni, come polmoniti e setticemie, ma anche malattie più diffuse come gonorrea e intossicazioni alimentari.

Con molta probabilità batteri e superbatteri diventeranno la prima causa di morte al mondo anche prima della data indicata dall'Oms, ossia il 2050, nonostante per molti fosse già quella alquanto improbabile. Lo scenario appare più realistico che mai: tra meno di vent'anni le morti da superbug potrebbero arrivare a 10 milioni a fronte delle 700mila del 2019.

I batteri multi-resistenti nella carne venduta al supermercato

I batteri multi-resistenti, cioè quelli capaci di resistere all'azione di più antibiotici, possono essere trasmessi all'uomo dagli animali attraverso la catena alimentare, tuttavia a oggi non sono disponibili dati ufficiali sulla contaminazione degli alimenti da batteri resistenti agli antibiotici. Proprio durante il convegno Eccmid di Copenhagen è stata presentata una ricerca secondo cui il 40% della carne bovina, suina e di pollo venduta nei supermercati spagnoli contiene batteri multiresistenti agli antibiotici ovvero i cosiddetti superbugs. "Si tratta - ha spiegato lo stesso Bassetti in un post pubblicato ieri - di ceppi di E. Coli e Klebsiella produttori di Esbl (beta-lattamasi a spettro esteso), microrganismi che possono causare infezioni anche molto gravi nell'uomo".

"La lotta all'antibioticoresistenza non si fa solamente negli ospedali, negli studi medici, nelle farmacie, ma anche con un maggior controllo negli allevamenti e negli alimenti" ha rimarcato il camice bianco. "O tutti, nessuno escluso, capiscono che devono combattere questo problema oppure il rischio di un ritorno in epoca pre-antibiotica è sempre più vicino".