Allarme superbatteri: la resistenza agli antibiotici è già un’emergenza

L’allarme superbatteri è scattato ormai da tempo, ma a causa dell’inspiegabile abuso di farmaci registrato durante il Covid rischia di diventare un problema sanitario di proporzioni gigantesche. L’emergenza superbug inizia a fare davvero paura visto che i 10 milioni di decessi stimati dall’Oms per il 2050 potrebbero registrarsi molti anni prima di quella data. Cosa sta facendo l’Italia per far fronte a questa nuova "pandemia silenziosa"? Perché siamo il fanalino di coda in Europa nella lotta all’antibiotico-resistenza?

Cosa sono i superbatteri e perché sono pericolosi

Nel corso degli anni i batteri trattati di volta in volta con antibiotici differenti hanno messo in atto cambiamenti mirati ad aumentare la propria resistenza, dando vita ai superbug, ossia a dei batteri resistenti a diversi tipi di antibiotici. Questi germi sono potenzialmente molto pericolosi perché possono causare gravi infezioni, a volte estremamente difficili da trattare, tanto da portare alla morte. Quali sono i superbatteri più pericolosi al mondo? La lista dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) li divide in tre categorie:

Acinetobacter;

Pseudomonas;

Enterobacteriaceae (Klebsiella, E. coli, Serratia e Proteus).

Possono causare vari tipi di infezioni, come polmoniti e setticemie, ma anche malattie più diffuse come gonorrea e intossicazioni alimentari.

Nel 2050 diventeranno la prima causa di morte al mondo

Già prima del Covid i superbatteri rappresentavano la più grande minaccia per la salute dell’umanità. Poi la pandemia ha amplificato il problema, per via dell’inspiegabile abuso di antibiotici registratosi negli ultimi due anni. Non è ancora chiaro come mai ad alcuni pazienti affetti da Covid sia stato prescritto l’uso di antibiotici, che come sappiamo bene curano le infezioni batteriche e non quelle virali come il Coronavirus. E così i superbug sono diventati potenzialmente più pericolosi. Con molta probabilità diventeranno la prima causa di morte al mondo anche prima della data indicata dall’Oms, ossia il 2050, nonostante per molti fosse già quella alquanto improbabile. Lo scenario appare più realistico che mai: tra meno di vent’anni le morti da superbatteri potrebbero arrivare a 10 milioni a fronte delle 700mila del 2019.

I numeri in Italia e nel mondo

L’Organizzazione mondiale della sanità la definisce una "pandemia silenziosa" talmente fatale da risultare in terza posizione tra le principali cause di morte al mondo dopo infarto e ictus. I superbug costituiscono un pericolo soprattutto negli ospedali e nelle case di cura visto che si trasmettono molto facilmente da paziente a paziente, anche tramite un semplice contatto con vestiti ed oggetti. L'ultimo dato rilevato nel 2016 ci dice che negli ospedali italiani l'8% dei ricoverati si è infettato con germi antibiotico-resistenti e che sono morte circa 10mila persone. Si tratta di dati sottostimati, difficili da calcolare con esattezza: ad esempio durante la pandemia le cause di morte di alcuni pazienti sono state imputate al Covid anche se poi sono stati proprio questi batteri killer a compromettere irreversibilmente la situazione (il 19% dei morti Covid aveva anche infezioni batteriche, l’88% le aveva contratte dopo il ricovero in ospedale).

Una cosa è certa, che siamo tra i peggiori in Europa: ogni anno 33mila persone muoiono in Ue a causa di un’infezione dovuta a batteri resistenti agli antibiotici, 10mila di questi decessi avvengono in Italia (dati Oms). Questo succede perché "fino al 2017 abbiamo dato una risposta insufficiente a un problema enorme - ha spiegato Gianni Rezza, capo del dipartimento di prevenzione del ministero della Salute -. Poi è arrivato il primo piano nazionale contro l'antibiotico-resistenza ma i risultati, soprattutto in ambito ospedaliero, sono stati deludenti".

Superbug: Italia maglia nera in Europa

Come mai siamo la maglia nera in Europa nella lotta alla antibiotico-resistenza? La colpa non è da imputare solo alle cattive condizioni igieniche degli ospedali e delle Rsa ma anche al fatto che siamo tra i maggiori consumatori di antibiotici in Ue, sia nel settore umano che in quello animale. Nel settore umano il consumo medio è di 16,5 dosi giornaliere per 1000 abitanti pari al 10% in più rispetto alla media europea. Nel settore veterinario le vendite sono più del doppio rispetto alla media europea.

Che dire poi del Piano nazionale contro l'antibiotico-resistenza (Pncar) 2021 che non è stato mai finanziato? Nel frattempo le stime più recenti illustrano una situazione che diventa di anno in anno più drammatica, con 15mila decessi l’anno. Il fenomeno rischia di diventare ingovernabile anche dal punto di vista economico visto che per curare un paziente da un’infezione da batteri resistenti si spendono tra gli 8.500 e i 34.000 euro (dati Ocse).

Superbatteri: cosa sta facendo l’Italia

La lotta alla antibiotico-resistenza potrebbe partire nel 2023, visto che con l’ultima Manovra sono stati stanziati 40 milioni di euro l’anno per un nuovo Piano valido fino al 2025. Il nuovo Pncar 2022-2025 mira a:

rafforzare l’approccio One Health, attraverso lo sviluppo di una sorveglianza nazionale dell’uso di antibiotici per prevenire la diffusione dell’antibiotico resistenza (ABR) nell’ambiente;

promuovere l’uso appropriato degli antibiotici al fine di ridurre la frequenza delle infezioni causate da microrganismi resistenti in ambito umano e animale;

alla prevenzione e alla formazione del personale medico e all’assunzione di personale specializzato per la gestione dei focolai nei nosocomi.

L’obiettivo è quello di ridurre i decessi e il consumo eccessivo e inappropriato di antibiotici, sia nel mondo umano sia nel mondo animale, sia negli ospedali sia fuori dagli ospedali. In particolare, il nuovo piano prevede anche un adeguato coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri, visto che secondo alcuni dati nel 90% dei casi i bambini vengono sottoposti a trattamenti antibiotici non necessari.