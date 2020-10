Benito Rimini, a 94 anni la terza laurea in filosofia: "Amo il sapere"

A 94 anni Benito Rimini si è laureato per la terza volta. Per lui è il terzo titolo accademico dopo la laurea in Scienze economiche e commerciali conseguita nel 1954 presso l'Università degli Studi di Perugia e quella in Sociologia presa nel 1990 presso l'Università degli Studi di Urbino. Rimini, residente a Biella, ha conseguito ora la laurea triennale in Filosofia e Comunicazione all'Università di Piemonte Orientale, con 110 e lode.

Nella cripta della basilica di Sant'Andrea, una delle sedi del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Upo, Benito Rimini ha discusso una tesi dal titolo "Il tema dell'angoscia e del vivere per la morte in Heidegger (con uno sugardo sulla Filosofia della 'svolta' dell'Autore", in omaggio al suo filosofo preferito, come scrive l'Ansa. Ad accompagnarlo il giorno della laurea c'erano il figlio Luigi, la nipote Lavinia e la nuova Olga.

"Amo non solo la filosofia, ma in generale il sapere", ha spiegato Rimini dopo la discussione della tesi. "L'interesse per il sapere e per la conoscenza mi incute non solo le energie, ma anche la forza e la determinazione per studiare e andare avanti".

Benito Rimini, a 94 anni la terza laurea: "Ho sempre amato la filosofia"

“Ho sempre amato la filosofia e così tre anni fa mi sono lanciato in questa avventura", aveva raccontato un anno fa a Repubblica. "Studio dalle sei alle nove ore al giorno, non senza fatica. Soffro infatti di ipotensione e ho una forma di maculopatia, per cui uso uno speciale computer per ingrandire i testi d’esame. Per fortuna una studentessa mi fa da vice-tutor, aiutandomi nel reperire dispense e appunti dei vari seminari". “Non riesco a frequentare i corsi, ma incontro sempre i professori prima di sostenere un esame – aveva spiegato - I docenti sono tutti persone splendide. Non ho mai chiesto sconti né penso di averli mai avuti. Studio perché amo le sfide. Da autodidatta ho letto tutto dei più grandi filosofi di ogni epoca. Non voglio passare il tempo che mi resta da vivere seguendo dibattiti televisivi o cronache sportive".

Conosciutissimo a Biella, dopo una vita da commercialista e insegnante di Economia aziendale nelle scuole superiori della zona, Benito Rimini ha scelto di prendere la terza laurea dopo la morte della moglie. "La ricordo sempre bellissima, come quando era ragazza. È stata una perdita enorme, che mi ha lascito un vuoto indescrivibile – aveva detto a Repubblica - Avrei preferito continuare l’avventura di viverle accanto".