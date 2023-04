Aumentano i prezzi di benzina e diesel

I prezzi di benzina e diesel sono in salita. Il taglio della produzione di petrolio deciso ieri dai Paesi dell'OpecPlus - Arabia Saudita in testa - ha fatto balzare le quotazioni petrolifere. Il Brent è tornato al livello di inizio marzo, netto rialzo anche per le quotazioni dei prodotti raffinati. A catena ecco aumentare i prezzi dei carburanti al distributore: il rialzo che sulle medie nazionali dei prezzi praticati si vedrà a partire da domani.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di un cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:

benzina self service a 1,862 euro/litro (invariato, compagnie 1,864, pompe bianche 1,858);

diesel self a 1,770 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,774, pompe bianche 1,762);

benzina servito a 1,998 euro/litro (invariato, compagnie 2,038, pompe bianche 1,919);

diesel a 1,910 euro/litro (invariato, compagnie 1,953, pompe bianche 1,824);

gpl servito a 0,792 euro/litro (invariato, compagnie 0,799, pompe bianche 0,783);

metano servito a 1,688 euro/kg (-2, compagnie 1,681, pompe bianche 1,694);

gGnl 1,618 euro/kg (-1, compagnie 1,634 euro/kg, pompe bianche 1,607 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: