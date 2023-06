La famiglia Berlusconi: "Commossi per l'amore verso papà"

Hanno acquistato un'intera pagina sui maggiori quotidiani nazionali per ringraziare dell'affetto mostrato nei confronti del padre. Così oggi, 17 giugno, i figli di Silvio Berlusconi rompono in qualche modo il silenzio. Hanno scelto di rivolgersi ai tanti sostenitori del Cavaliere con una scritta a tutta pagina. Sfondo blu, un enorme "Grazie" in corsivo e poi poche righe.

"Siamo davvero commossi - si legge - per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà. La presenza fisica a Milano per l'ultimo saluto. Le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore. Le parole di affetto e stima affidate a tv, radio, social network. I fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti", firmato "la famiglia Berlusconi".

La famiglia nelle scorse ore ha anche voluto garantire l'appoggio a Forza Italia. Con una precisazione non da poco: "Nel rispetto dei ruoli". Tradotto: nessun incarico nel partito. La guida degli azzurri sarà quasi certamente affidata all'attuale coordinatore Antonio Tajani. È lui a parlare con Marina Berlusconi, è lui a riportare il contenuto della conversazione: "Sono autorizzato" ripete più volte. Un passaggio che suona come un'investitura da un lato - Tajani è indicato come possibile nuovo presidente anche se dovrà essere il Congresso a esprimersi - e come una rassicurazione: gli eredi non scaricheranno finanziariamente Forza Italia.

Continua a leggere su Today.it...