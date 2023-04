Berlusconi fuori dalla terapia intensiva

Dopo 12 giorni l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. Il trasferimento, che era in programma per oggi, è stato possibile grazie al "costante miglioramento" del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri. A confermare la notizia è stato il fratello dell'ex premier, Paolo.

Arrivando in auto all'ospedale San Raffaele, Paolo Berlusconi ha alzato il pollice: "Tutto bene'', ha detto confermando le dimissioni dalla terapia intensiva e invitando però alla cautela: ''Mi auguro che il vostro lavoro finisca presto, vuol dire che va tutto bene'', ha aggiunto congedando i giornalisti, prima di andare in visita al fratello.

Sui social, pronte le reazioni dei politici, tra cui quella del leader della Lega Matteo Salvini: "In bocca al lupo Silvio, amico mio!", ha scritto commentando la notizia.