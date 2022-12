Berlusconi ai giocatori del Monza: "Se vincete faccio arrivare un pullman di tr.."

Silvio Berlusconi ha partecipato alla serata natalizia del Monza calcio, con la classica cena per lo scambio di auguri con la squadra e gli sponsor. "Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!", ha detto il presidente biancorosso.

Ma a far discutere è stata una battuta infelice sfuggita all'ex premier nel corso dell'evento: dopo aver fatto i complimenti al mister Raffaele Palladino ("Bravo, simpatico, gentile"), Berlusconi ha detto che per dare uno stimolo in più ai giocatori ha fatto loro una promessa: "Se vincete con Juve e Milan faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di t...e". La battuta è stata pronunciata al microfono martedì sera alla cena di Natale all'U-Power Stadium di Monza, con gli sponsor e la prima squadra, durante il discorso davanti a tutti i presenti, sotto gli occhi della compagna Marta Fascina.

Il video qui sotto è stato condiviso su Twitter dal giornalista sportivo Nicolò Schira.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video da Twitter @NicoSchira