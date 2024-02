Venduta per 3 milioni di euro la villa di Berlusconi a Lampedusa

Villa Due Palme o meglio, "Villa Berlusconi" sulla baia di cala Francese a Lampedusa non è più in vendita. La trattativa riservata è stata conclusa nelle scorse settimane e sull'isola, nelle ultime ore, non si parla d'altro. A comprarla è stato l'economista 63enne Gianni Profita, natio di Acquaviva Platani. E secondo il vox populi di Lampedusa ha investito circa 3milioni di euro. Una cifra che, mancando le conferme, ad alcuni, sempre sulla maggiore delle isole Pelagie, sembra esosa, ma nel 2011 l'allora premier Silvio Berlusconi l'aveva comprata un milione e mezzo di euro.

Esperto in management del settore dell'industria multimediale ed audiovisiva, Profita è rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma, presidente della fondazione Progetto salute e dell'ente di ricerca archeologica Virgil academy, nonché autore di saggi sui sistemi di sostegno alle produzioni cinematografica.

Profita ha amministrato varie cliniche e strutture sanitarie, è stato direttore generale della società italiana autori ed editori e prima è stato direttore generale del cinema italiano del ministero dei Beni culturali. Laureato in Scienze politiche alla Luiss, è stato, fra le altre cose, responsabile dell’organizzazione dell’Agenda comunitaria per il comparto audiovisivo e culturale durante il semestre italiano di presidenza europea ed ha fondato e presieduto la coalizione Italiana per la diversità culturale Unesco nel quadro del doha round del Wto. Lo scorso anno è stato insignito dell’onorificenza Grande ufficiale ordine al merito della Repubblica Italiana.

Berlusconi comprò villa Due Palme nel 2011 ma ci andò solo una volta

Villa Due Palme - 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino - faceva parte dell’immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dal Cavaliere. Era il marzo del 2011 quando, per gestire la crisi di una Lampedusa invasa da 5 mila tunisini, che bivaccano per strada creando un allarme anche sanitario, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi arrivava in fretta e in furia sull'isola. Dimostrando vicinanza a quel lembo di terra, che era ed è ancora crocevia di sbarchi, comprò una villa a Cala Francese. "Devo diventare lampedusano anch'io. Mi sono attaccato a internet e ho scovato una bellissima casa a cala Francese, si chiama Due Palme e l'ho comprata", disse allora dopo aver investito un milione e mezzo di euro. L'obiettivo era rilanciare il turismo.

La villa di cala Francese era stata fatta costruire negli anni Settanta da un aristocratico siciliano che amava l’isola e la bellezza del suo mare. Due piani, con 9 vani e mezzo, un giardino di 2mila metri quadrati e l'accesso diretto sulla spiaggia. Nel 2011, villa Due Palme veniva affittata per le vacanze: 3.500 euro a settimana in alta stagione e 2.100 in bassa, secondo quanto specificato sul sito dell'agenzia che si occupava della sua gestione. La villa, fino ad allora, aveva ospitato anche la famiglia Montanari (quella del confetto Falqui), e l’attore Gian Maria Volontè.

La compravendita fu accompagnata da ondate di scetticismo e sarcasmo. Invece era tutto vero. Berlusconi non solo acquistò l'immobile, ma ottenne le licenze per ristrutturare. Dopo i lavori cominciati nel 2015, utilizzando anche i marmi di Scicli e facendo collocare in giardino piante rare, nel giugno del 2019, per la prima volta, Berlusconi - che aveva una passione per le case - mise piede nella nuova dimora. Fu la prima e unica volta.

A partire dal 2020, in più occasioni, sono andati i figli: il primo è stato il più piccolo, Luigino, con una comitiva di amici. Nel giugno del 2022, Berlusconi assunse un custode per gestire villa Due Palme. Sull'isola, dove tutti si conoscono più o meno bene, la notizia si è diffusa subito. E in tanti hanno pensato che il Cavaliere potesse tornare da un momento all'altro.

Della villa, a Cala Francese, si è tornati a parlare all'inizio di agosto 2022 quando ospitò il leader della Lega Matteo Salvini che, oltre ad incontrare gli amministratori e le forze dell'ordine, visitò l'hotspot di contrada Imbriacola. Salvini, all'epoca, pensava - e non poteva farne mistero - alle imminenti elezioni per la nuova composizione del Governo. E sempre Salvini, vice premier, nonché ministro delle Infrastrutture, è tornato ad alloggiare, il 18 dicembre del 2022, a villa Due Palme, quando tornò sulla maggiore delle isole Pelagie con la compagna Francesca Verdini.

Dopo la morte di Berlusconi gli eredi hanno messo in vendita diversi dei beni immobili appartenuti al Cavaliere. Tra questi anche Villa due Palme.