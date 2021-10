Chi è Biagio Passaro, il leader di IoApro che si filma durante l'assalto alla Cgil e viene arrestato

Tra gli arrestati per gli scontri di sabato 9 ottobre a Roma c’è anche il leader del movimento ‘IoApro’ Biagio Passaro. Aveva documentato con foto e video, sul proprio profilo Facebook, le tappe della giornata. Compreso l’assalto alla sede della Cgil, commentando: "Si sfonda". Video poi seguito da una serie di fotografie con la didiascalia 'Roma invasa'. Il filmato condiviso in diretta su Facebook sulla pagina del movimento mostrava la folla inferocita che devastava i locali del sindacato. Passaro è tra i 12 arrestati: è stato Identificato grazie al video che lui stesso ha pubblicato. “"Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil", dice infatti lui stesso durante una diretta su Facebook mentre testimonia gli atti di vandalismo all’interno della sede del sindacato.

Passaro era diventato mesi fa persino un interlocutore per la politica, ospite di una diretta di Matteo Salvini. Il segretario della Lega aveva indossato i panni del giornalista, invitando l’imprenditore trentenne, proprietario di sei ristoranti, a raccontare le iniziative del movimento e la condizione dei commercianti in questo anno e mezzo di pandemia. Il movimento IoApro era stato istituito durante i mesi di zona rossa e arancione, come forma di protesta alla chiusura delle attività. Passaro è brand manager del franchising Regina Margherita Group (catena di pizzerie e ristoranti napoletani, che conta diversi locali anche nel Modenese), come recita il suo profilo LinkedIn. Sabato sul palco allestito a piazza del Popolo c’era anche lui in compagnia di Castellino e con tanto di selfie con l’avvocato Carlo Taormina.

"Spiace che Biagio sia finito in mezzo a questa cosa, vedremo le accuse, io sono contro la violenza, ma i cittadini si stanno arrabbiando sempre di più, la misura è colma". A parlare e a commentare l’arresto è Umberto Carriera, imprenditore pesarese, leader del movimento ‘Io Apro’, che raccoglie "circa 100mila aderenti, che lavorano nella ristorazione", da sempre contrari alle misure restrittive anti-covid. "Certo che noi ieri eravamo in piazza a Roma, a piazza del Popolo, ma la nostra protesta è stata pacifica".