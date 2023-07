In bici sulle strisce pedonali: multato deve pagare 860 euro ma si rifiuta

Da 45 euro a 860. È questa la somma che dovrà pagare un professore universitario di Trento, Giuseppe Scaglione, per una multa ricevuta nel 2017 per aver attraversato in bicicletta sulle strisce pedonali. Cinque anni fa, il docente 68enne aveva ricevuto una sanzione di 45 euro, che si è rifiutato di pagarla perché ritiene di non aver violato alcuna norma del codice della strada. Ma in cinque anni la sanzione è aumentata di venti volte. Scaglione, docente di Architettura e Urbanistica, dovrebbe sborsare 860 euro.

Con una lettera inviata al Corriere della Sera il professore ha spiegato le sue ragioni, raccontando la storia dall’inizio, cioè dalla primavera di cinque anni fa. "Il 21 maggio raggiungo da casa la stazione ferroviaria di Trento in bicicletta - scrive Scaglione al quotidiano -. Erano le 7.40 e la città era semideserta. Attraverso in bici un breve tratto di strisce pedonali, circa 2 metri, e dopo un istante sento il fischietto di un vigile urbano". Il docente contesta così all'agente la sanzione.

Dopo un mese gli arriva a casa il verbale: la multa è di 45 euro. E racconta al quotidiano: "Scrivo al sindaco di allora (Alessandro Andreatta, ndr) e al capo dei vigili urbani del paradosso di essere stato multato per non aver commesso nulla, anche perché mi risulta che il ciclista può attraversare sulle strisce se non mette in pericolo i pedoni. Nessuna risposta".

Nel 2022, il docente si vede recapitare a casa un avviso bonario dai vigili di Trento col quale è informato che il debito con l'erario è salito a 450 euro. Scaglione nuovamente rifiuta la sanzione e scrive ancora al primo cittadino di Trento, Franco Ianeselli, e di nuovo al capo dei vigili urbani. "Questa volta il sindaco risponde che le multe si pagano, anche se non piace a nessuno. Se ne è lavato le mani alla Ponzio Pilato". Una settimana fa, l’ingiunzione di pagamento di Trentino riscossioni: la cifra è diventata 860 euro.

Da qui si chiede se questo modo di agire "sia consono a una civiltà che deve fornire servizi a tutela del cittadino e sia giusta ed equa l’applicazione di penali così alte", ragiona il professore, nella sua lettera. "Dopo aver sempre pagato multe e cartelle esattoriali, in questo caso disobbedisco civilmente. Una follia: venti volte la sanzione iniziale. Ho già pagato multe al Comune di Trento, ma questa no: mi rifiuto. Mi sono rivolto a un legale e forse sarò costretto a rateizzare, ma trovo questa ingiustizia un esempio di un sistema vessatorio contro cui credo sia doveroso protestare. La mia è una battaglia civile. Ho proposto una transazione, 150 euro è una cifra congrua: se non riesco, pazienza".

Dopo la pubblicazione della lettera, il servizio Gabinetto e pubbliche relazioni del comune di Trento ha riesumato un verbale da cui risulta che il professore "proveniva da Torre Vanga con direzione stazione dei treni, transitando a bordo della sua bici sul marciapiede-aiuola spartitraffico del cavalcavia San Lorenzo, dove si trova l’attraversamento pedonale". I vigili lo hanno invitato a proseguire scendendo dalla bicicletta e spingendola. Ma nonostante la richiesta, il docente si è rifiutato, motivo per cui gli hanno contestato due violazioni, da 41 e 163 euro. Il professore sostiene che non sia andata esattamente come riportato nel verbale.

E spiega: "Ora vivo a Cosenza e risiedo a Trento solo per il semestre didattico facendo la spola tra il profondo sud e il profondo nord. Qui mi confronto con il lassismo, ma preferisco la tolleranza alla rigidezza estrema. La scelta di tornare a vivere qui è stata anche dettata da questo".