Biden è di nuovo positivo al Covid: "Continuo a lavorare, mi isolo"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato nuovamente positivo al Covid-19, oggi. Secondo una nota del medico presidenziale Kevin O'Connor si tratta di una positività al Covid-19 di "rimbalzo" che il medico ha notato essere "osservata in un piccola percentuale di pazienti trattati con Paxlovid", l'antivirale prodotto da Pfizer e che è stato somministrato al presidente Usa per contenere l'infezione.

Biden non ha avuto "nessun riemergere di sintomi e continua a sentirsi abbastanza bene" e, di conseguenza, non riprenderà il trattamento, ha affermato la Casa Bianca. Il presidente era risultato negativo martedì sera, mercoledì mattina, giovedì mattina e venerdì mattina prima di risultare positivo oggi. "Tuttavia, dato il suo test antigenico positivo, osserverà rigide procedure di isolamento", ha osservato il medico. Biden ha smesso di isolarsi mercoledì dopo essere risultato negativo ai test antigenici successivi, celebrando il suo ritorno dal Roseto della Casa Bianca. Il medico di Biden ha detto che il presidente non sta manifestando alcun sintomo ma che si isolerà alla Casa Bianca.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.