La legge anti-Hitler di Biden per l'Ucraina

Una nuova legge per sostenere l'Ucraina, simile al Lend-Lease Act (Legge affitti e prestiti) di Roosevelt varato neella Seconda guerra mondiale contro Hitler. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge che permette lo stanziamento di quasi 40 miliardi di dollari di aiuti umanitari e militari e che facilita l'invio di armi e rifornimenti all'Ucraina. La firma arriva in una data simbolica, lo stesso giorno in cui la Russia ha celebrato il 77esimo anniversario della sconfitta della Germania nazista, la Giornata della Vittoria. Proprio il Lend-Lease Act ebbe un ruolo fondamentale nella sconfitta della Germania di Hitler.

La legge firmata da Biden mette tutti d'accordo

La nuova legge firmata ieri da Biden è stata approvata da una larga maggioranza alla Camera e al Senato. La sintesi è stata tra i repubblicani che spingevano per aggiungere più spese militari e i Democratici che volevano un aumento degli aiuti umanitari ha portato a un aumento degli stanziamenti che adesso sfioreranno i 40 miliardi di dollari. Ora sarà più semplice per gli Stati Uniti prestare o affittare armi all'Ucraina. Già a marzo il Congresso aveva stanziato 13,6 miliardi di dollari di aiuti umanitari e militari per l'Ucraina.

"Le atrocità compiute dai russi hanno superato il limite - ha dichiarato il presidente Biden dallo Studio Ovale mentre era affiancato dalla vicepresidente Kamala Harris e dagli sponsor del disegno di legge, la rappresentante repubblicana dell'Indiana Victoria Spartaz, la rappresentante democratica del Michigan Elissa Slotkin e il senatore democratico del Maryland Ben Cardin -. Sto firmando un disegno di legge che fornisce un altro strumento importante nei nostri sforzi per sostenere il governo dell'Ucraina e il popolo ucraino nella loro lotta per difendere il loro paese e la loro democrazia contro la guerra brutale di Putin".

Come il Lend-Lease Act della Seconda guerra mondiale

Biden ha firmato la stessa legge che ottantuno anni fa permetteva al presidente Franklin. D Roosevelt di armare e rifornire la Gran Bretagna, unica rimasta in Europa a combattere la Germania nazista. Il Lend-Lease Act del 1941, originariamente proposto dal presidente Franklin D. Roosevelt per sostenere le forze britanniche che combattevano la Germania. La legislazione consentiva al presidente di affittare o prestare equipaggiamento militare non solo alla Gran Bretagna, ma anche a qualsiasi governo straniero "La cui difesa il presidente ritenga vitale per la difesa degli Stati Uniti". "Così il nostro Paese sarà ciò che la nostra gente ha proclamato che deve essere: l'arsenale della democrazia", ??disse Roosevelt dopo aver firmato il disegno di legge. Entro la fine della guerra, gli Stati Uniti finanziarono con quasi 50 miliardi di dollari in aiuti gli Alleati.