Bimbo morto al centro estivo: quanti pozzi artesiani a rischio ci sono ancora in Italia

"Si può andare sulla luna, ma non si può salvare un bambino caduto in un pozzo", scriveva Leonardo Sciascia 43 anni fa su Alfredino Rampi, morto a 60 metri di profondità dopo quasi 3 giorni di disperati e inutili tentativi di tirarlo fuori. Con il caso del piccolo Vincenzo, oggi come allora, quello che ne viene guardando alla feritoia nel terreno davanti alla quale soccombono la tecnologia e i mezzi di soccorso, è lo stesso senso di impotenza.

Che cos'è un pozzo artesiano

L'intero territorio italiano è puntellato di queste feritoie. Profondi fino a oltre 100 metri e con un diametro ridotto, i pozzi artesiani sfruttano la pressione naturale per far emergere l'acqua in superficie, spesso senza che siano necessarie pompe meccaniche o altri macchinari. Se la morfologia del terreno lo consente, questa tipologia di pozzo è più conveniente rispetto a quello freatico, che necessita invece di un sistema di sollevamento (come una pompa) per portare l'acqua in superficie. I pozzi freatici hanno un diametro più ampio e sono meno profondi, 20 metri al massimo. L'acqua che raccolgono è raramente potabile perché manca la barriera protettiva che è invece presente nella falda artesiana.

Per questo, da secoli i pozzi artesiani vengono scavati per irrigare i campi e per l'approvvigionamento domestico, ma mapparli è difficile e, proprio per la loro struttura stretta e profonda, sono considerati molto pericolosi.

Quanti sono in Italia

Scavare un pozzo artesiano per uso domestico non è molto complicato. La normativa varia da Regione a Regione, ma in linea generale per ottenere le autorizzazioni necessarie alla costruzione bisogna inviare all'ente territoriale competente (che può variare perché appunto, la legislazione non è uniforme) una semplice copia dell'atto di proprietà del terreno; la planimetria dove viene indicata la posizione del pozzo e una dichiarazione in cui si informa che si intende realizzarlo. Se si vuole regolarizzare un posso esistente mai censito, basta un'autodichiarazione.

Millantare l'utilizzo domestico dell'acqua e poi farne altro uso, come irrigare un campo i cui prodotti vengono poi venduti, non è difficile, e i controlli casa per casa, campo per campo, decisamente scarsi. Per questo il rischio è che con trivellamenti poco ponderati le acque delle falde si contaminino con concimi e pesticidi.

Inoltre, anche i pozzi artesiani possono comportare un grande spreco d'acqua, e per questo la scorsa estate il Friuli Venezia Giulia ha disposto un'ordinanza di chiusura dei pozzi non utilizzati. Lo spreco d'acqua stimato da Paolo De Alti, direttore servizio idrico integrato della regione, ammonta ad un miliardo di metri cubi di acqua all'anno, "circa il 20 per cento intero fabbisogno civile dell'intera nazione". Il provvedimento era stato chiesto a gran voce anche da Legambiente, che aveva però sottolineato la difficoltà dei controlli casi per casa. In quell'occasione si è parlato di 50mila pozzi artesiani per uso domestico. Ma secondo quanto affermato da Francesco Puma, segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Po "la stima ragionevole dei pozzi in Italia tra censiti, abusivi, attivi e abbandonati" è "di dieci milioni di pozzi".

Mappatura difficile, normative non omogenee, controlli difficili. Fino alla prossima caduta.