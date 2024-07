Incubo blatte tra caldo e sporcizia: cosa fare per tenerle lontane

Temperature oltre la norma e città non esattamente pulite. Due fattori chiave che consentono alle blatte di moltiplicarsi nelle aree urbane, diventando di fatto le padrone della notte, soprattutto in estate, periodo in cui è più probabile fare incontri ravvicinati con questo insetto a dir poco disgustoso.

Incubo blatte in Italia

Un problema diffuso in Italia, come spiegato da Emanuele Mazzoni, docente di entomologia agraria all'università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza: "Le blatte amano tendenzialmente il caldo, quindi più le temperature sono elevate più crescono. Se trovano, ovviamente, cibo. La questione, dunque, è anche l'igiene ambientale. Nel nostro Paese abbiamo almeno 4-5 specie, ciascuna con le sue peculiarità e con comportamenti e aspetti molto diversi".

Se si parla di "quella nera comune, la blatta orientale, vive spesso e volentieri fuori dagli edifici e poi, nel suo vagabondare, penetra anche nelle case. Ci sono altre specie che invece sono più legate all'ambiente domestico". Quella 'americana', Periplaneta americana, "è la più grande di tutte, di colore rossiccio, è legata soprattutto agli impianti fognari, da lì poi si muove e può entrare anche nelle case". In generale, però, tutte "le blatte amano gli ambienti chiusi, amano il buio, si muovono solo di notte tendenzialmente. Se si vedono in giro di giorno vuol dire che la situazione non è drammatica, ma di più", avverte l'esperto.

Cosa fare per tenerle lontane

Per tenerle lontane, "importante sarebbe evitare, ad esempio, il ristagno dei rifiuti, con una corretta gestione urbana e una rimozione costante. Ma serve attenzione anche da parte dei singolo cittadino, che non deve non lasciare in giro cibo: basta un pezzo di panino smozzicato ad attrarle, così come può attrarre topi, piccioni, uccelli vari. Tutti devono fare la propria parte per tenere pulite le città", raccomanda Mazzoni. Con cibo disponibile "è facile vedere, di notte, blatte girare sui muri perché risalgono dai pozzetti, dalle bocche di lupo, dalle fogne. Mentre di giorno rimangono e nascoste, rifugiate in quegli ambienti umidi, giardini compresi". E la questione non è solo il ribrezzo che provocano, ammonisce lo specialista, ma anche i pericoli sanitari che comportano.

I rischi per la salute

I problemi per la salute umana legati alle blatte sono di diverso tipo. Il primo, forse meno noto, illustra Mazzoni, "è legato alle allergie. Quando le blatte muoiono, infatti, i corpi si polverizzano e contengono sostanze allergeniche che si possono disperdere nell'aria". Più evidente il rischio infettivo, "legato al fatto che questi insetti tendono a frequentare ambienti sporchi, escono dalle fogne come abbiamo evidenziato. C'è una capacità di veicolare tutta una serie di patogeni che circolano nell'ambiente". I pericoli sono tanti, "ci sono tantissime pubblicazioni che elencano una lunga serie di patogeni isolati da corpi di blatte".

Prevenzione e manutenzione

Per quanto riguarda la prevenzione, "la pulizia è la cosa più importante. Ci sono poi in commercio trappole che consentono di catturare questi animali: di solito sono delle specie di pseudo casette di cartone con degli attrattivi alimentari, in alcuni casi anche con sostanze ferormonali", aggiunge l'esperto, ricordando che "le blatte tendono ad aggregarsi per cui emettono sostanze che richiamano le altre blatte. La pulizia e il lavaggio degli ambienti, in quest'ottica, sono ancora più importanti".

Importantissima anche "la manutenzione. Bisogna evitare che ci siano delle fessure nelle tubature, bisogna sigillare bene i tubi degli impianti di scarico. L'ultima ratio sono gli insetticidi che però devono essere molto limitati - precisa l'entomologo - perché sono noti molti casi di resistenza, quindi rischiamo di spruzzare sostanze che alle blatte non fanno niente, ma sono dannose per noi".