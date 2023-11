Scatta il blocco sulle Sim intestate ai minorenni: quali siti non sono più accessibili

Da oggi 21 novembre 2023 parte il blocco delle Sim intestate ai minori di 18 anni che non possono più essere utilizzate per accedere a siti "pericolosi". La delibera del Garante delle Comunicazioni (AgCom) vieta gratuitamente l'accesso ad alcune pagine web in modo automatico, senza che il ragazzo, un genitore o un parente maggiorenne debba intervenire manualmente. Siti per adulti, portali di scommesse e tanti altri siti web che inneggiano alla violenza e razzismo non sono dunque più fruibili per gli under 18.

Fino ad oggi erano infatti le mamme e i papà che dovevano adoperarsi per richiedere il blocco di alcuni siti o cercando le impostazioni nel telefono, ma adesso non sarà più così. La stretta contenuta nella delibera dell'Agcom scatterà per tutte le schede Sim intestate a minori o con offerte rivolte agli under 18, mentre il blocco riguarda alcune categorie di portali. I primi siti che diventeranno irraggiungibili per gli smartphone dei giovanissimi sono quelli rivolti a un pubblico adulto e che mostrano video o immagini di nudità, sia totale che parziale, contenuti pornografici, accessori sessuali e i portali che permettono di acquistare prodotti e servizi collegati al sesso.

Banditi anche i siti che promuovono o forniscono informazioni sul gioco d'azzardo e sulle scommesse online, quelli che riguardano la vendita di armi e strumenti simili. Il blocco renderà inaccessibili anche i siti che promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo, quelli che promuovono la violenza e le lesioni personali, compreso il suicidio, e mostrano contenuti espliciti con scene di violenza efferata e gratuita.

Ecco il riepilogo delle otto categorie off limits per le sim degli under 18 a partire dal 21 novembre:

contenuti per adulti;

gioco d'azzardo e scommesse;

armi;

violenza;

odio e discriminazione;

promozione di pratiche che possano danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche;

anonymizer: siti che forniscono strumenti per rendere l’attività online irrintracciabile;

siti legati a sette religiose.

