"Se l'alunno copia la bocciatura è legittima"

Se un alunno viene sorpreso a copiare durante un compito la docente ha il dovere di prendere provvedimenti. Non sembra una notizia originale, ma è quello che ha stabilito il Tar ligure dopo un ricorso che contestava una bocciatura di uno studente. I genitori dell'alunno, che frequentava la seconda media di un istituto genovese durante il precedente anno scolastico, avevano contestato la non ammissione del figlio all'anno scolastico successivo. In particolare a essere criticato era l'atteggiamento di un professore che aveva preso provvedimenti dopo aver sorpreso il ragazzo a copiare un compito in classe.

Per i giudici del Tribunale Amministrativo, l'atteggiamento del docente "pare riconducibile alla fisiologica relazione che lega insegnante e discente e che doverosamente impone al primo di assumere provvedimenti a fronte di condotte non conformi a elementari parametri di correttezza, come quelle descritte e non contestate, consistenti nel copiare il compito assegnato". Una condotta deontologicamente ineccepibile quindi.

E l'alunno non è stato certo bocciato per una "semplice copiatura" durante un compito. Quanto per una serie di gravi insufficienze in materie come italiano, matematica, francese, storia. I giudici amministrativi hanno giudicato quindi l’istanza cautelare "infondata non sussistendo i dedotti vizi di legittimità".

