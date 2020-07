Bocelli parla ai negazionisti del Covid: "Umiliato dal divieto di uscire, ho disobbedito"

Il cantante Andrea Bocelli è intervenuto a un discusso convegno in Senato organizzato dall'onorevole Vittorio Sgarbi ed etichettato come "dei negazionisti del Covid" da buona parte della comunità scientifica italiana.

Il tenore che aveva raccontato di aver avuto il Covid-19 e di esserne guarito diventando poi donatore di plasma ha spiegato di essersi "sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di vitamina D".

Parole che faranno discutere come fanno discutere le tesi ostentate nel convegno 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti' in cui si da credito a medici come Zangrillo che ostenta ormai su molti media la tesi di una "epidemia" già finita nonostante i riscontri della realtà che parlano di un virus ormai divenuto endemico.

#coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il Covid. Il Governo ignora queste evidenze. Dobbiamo dare voce a medici come Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono state ascoltate. @stampasgarbi pic.twitter.com/AdGgNOxppB — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) July 27, 2020

"Ho accolto questo invito ma sono lontano dalla politica" spiega ancora Bocelli. "Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate", ha ammesso. "Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare", confessa Bocelli.