Il bollettino Covid di oggi 20 febbraio 2022: i dati aggiornati in tempo reale da ogni Regione

Sono stati 50.534 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nel bollettino del Ministero della Salute ieri, in calo rispetto ai 53.662 del giorno precedente, per un totale di 12.427.773 dall'inizio dell'epidemia. Si sono registrati 252 decessi, contro i 314 di ieri, portando il totale a 152.848. I tamponi effettuati sono stati 492.045, contro i 510.283 dell'altro ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 10,3 dal 10,5 per cento. Gli attualmente positivi sono 1.369.778. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 953. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387. I dimessi/guariti sono 84.767, per un totale di 10.905.147 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.583), Sicilia (5.504), Lombardia (5.231) e Campania (5.053). . L'ultimo bollettino coronavirus registrava ieri 53.662 nuovi contagi e 314 decessi. Quanto alla situazione ospedaliera si segnala un continuo miglioramento con i pazienti in terapia intensiva scesi sotto quota mille.

Coronavirus, il bollettino di domenica 20 febbraio 2022

Nuovi casi: ---, ieri 50.534

Decessi: --, ieri 252

Ricoverati con sintomi: ---, ieri 13.387

Ricoverati in Terapia Intensiva: ---, ieri 953

Ingressi del giorno in terapia intensiva: --- ieri 76

Attualmente positivi: --- ieri 1.369.778

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Veneto i nuovi casi sono stai 3.805 (il giorno precedente erano 4.870). Si registrano anche 10 vittime. Il totale delle persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia si porta a 1.301.419, quello dei decessi a 13.714. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

Nel Lazio su 45.581 tamponi si registrano 4.917 nuovi casi positivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.120.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.634 casi di Covid-19 (391 i sintomatici), con 4.368 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 37,4% (ieri era al 39,6%, con 1.813 casi); l'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti continua a scendere, passando da 953,77 a 919,20. I decessi sono stati tre, tutte persone affette da altre patologia, Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.556 morti. Sono complessivamente 301 (-7) i pazienti assistiti negli ospedali e 24 (+7) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Nelle terapie intensive ci sono 30 pazienti (-2), l'81% dei quali non vaccinati, e il tasso di occupazione dei posti letto è all'11,7%%; sono 62 (-2) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 209 (-3) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l'occupazione dei posti letto in area medica al 26,4%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 3 vittime correlate al Covid-19, tutte affette anche da altre patologie.