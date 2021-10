Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 2 ottobre 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 2 ottobre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, intorno all 17 il bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 2 ottobre 2021. Ieri sono stati segnalati 3.804 nuovi casi su 293.469 tamponi, sia antigenici che molecolari, e altri 51 decessi.

Intanto sempre ieri la casa farmaceutica Merck ha richiesto l'autorizzazione alla Food and Drugs Administration statunitense per l'utilizzo in emergenza della pillola antivirale molnupiravir, che secondo studi avanzati sarebbe in grado di dimezzare il rischio di ricovero e morte nei pazienti affetti da Covid-19. Se il farmaco venisse approvato sarebbe una nuova arma contro il Covid da affiancare ai vaccini.

Coronavirus: il bollettino di oggi 2 ottobre 2021

In basso tutti dati di oggi su contagi, decessi e ricoveri con la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale deceduti:

Dimessi/Guariti:

Coronavirus, nuovi casi e ricoveri. La situazione nelle regioni

In Veneto sono stati registrati 457 casi e due vittime che portano il totale dei decessi a 11.778.. Gli attuali positivi sono 10.579 (-39). I ricoverati nelle aree mediche sono 221 (+1), quelli nelle terapie intensive 53 (-1).

Il bollettino della regione Umbria fa registrare un nuovo decesso, 35 positivi e 51 guariti. Sono 819 (-17 rispetto al primo ottobre) gli attualmente positivi al coronavirus, 50 (dato invariato) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (+1 rispetto al primo ottobre) in terapia intensiva.

Oggi nel Lazio si registrano 346 nuovi casi positivi (+57), 3 i decessi ( = ), 363 i ricoverati (-20), 53 le terapie intensive (-1) e 328 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,3%. I casi a Roma città sono a quota 161. In calo i ricoveri e le terapie intensive.

In Basilicata sono 26 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 979 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19. La persona deceduta risiedeva a Oppido Lucano. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 36 (-2) di cui 1 (-1) in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.209 (-37).