Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 1 agosto 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, dopo il balzo dei casi di contagio registrati negli ultimi giorni ci si attende una conferma ( o una smentita) del preoccupante trend alle 17:00 nella consueta sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 1 agosto 2020.

Negli ultimi giorni sono infatti tornate ad essere più le persone che ogni giorno si ammalano di covid-19 piuttosto che coloro che guariscono dalla malattia: l'ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute riferito alla giornata di ieri indicava ben 379 nuovi casi e 9 decessi. Negli ospedali sono 716 i pazienti covid (-32), 41 in condizione critica e ricoverati nelle terapie intensive (-6), in isolamento con lieve sintomatologia 11.665 dei 12.422 attualmente positivi (+192).

In attesa del bollettino delle 17:00 si può seguire la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 1 agosto 2020

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Nelle Marche si registrano 5 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 4 in provincia di Macerata (1 caso accertato e 2 suoi contatti e 1 rientro dall'estero), e 1 caso in provincia di Ancona da accesso al Pronto Soccorso.

Coronavirus, le ultime notizie

In India si è registrato un altro record di nuovi casi di coronavirus, con 57.118 positivi confermati nelle ultime 24 ore. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi ha aggiornato quindi a 1.695.988 il totale delle persone contagiate mentre sono almeno 36.511 le persone che hanno perso la vita in India per complicanze legate al'infezione, 764 in più rispetto a ieri. L'India è attualmente al terzo posto al mondo nella lista dei Paesi maggiormente colpiti, dopo gli Stati Uniti e il Brasile.

Per il terzo giorno consecutivo in Polonia si è registrato un nuovo record di casi di coronavirus, con 658 nuovi contagi mentre sale a 1.721 il numero totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Il governo polacco non ha escluso di imporre nuove restrizioni se la situazione dovesse aggravarsi, sopratutto per i matrimoni, diventati una delle principali fonti di contagio nelle ultime settimane.