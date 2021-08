Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 1 agosto 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 1 agosto 2021

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, domenica 1 agosto 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà in dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, dai nuovi casi ai decessi, passando per i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, sabato 31 luglio 2021, sono stati registrati 6.513 nuovi casi e 16 decessi. Intanto il 60% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, raggiungendo uno dei traguardi del piano di somministrazione dei vaccini. Mentre il Governo vauta la possibilità di inserire nuove misure per arginare i contagi durante le vacanze, nella giornata di oggi il sito della Regione Lazio è stato vittima di un attacco hacker che ha mandato in tilt anche il portale per le prenotazioni.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di domenica 1 agosto 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 702 i nuovi casi Covid (678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il totale a 252.675 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Coronavirus, le ultime notizie