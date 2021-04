Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1° aprile 2021: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria in Italia: tutti i dati su contagi, decessi e ricoveri. In Toscana 1631 positivi (in lieve aumento), in Veneto si contano 28 morti

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 1° aprile 2021. La corsa del Sars-Cov-2 non si ferma. Dopo i segnali di rallentamento registrati la settimana scorsa, negli ultimi giorni la curva si è mantenuta sostanzialmente stabile: ieri i nuovi casi sono stati 23.904, anche se va segnalato che il dato della Regione Sicilia (2.904 positivi) dovrebbe essere rivisto al ribasso a causa di un errore.

Se prendiamo il numero di contagi registrati tra lunedì e mercoledì (52.837) il dato nazionale non si discosta molto da quello della settimana precedente (53.878). Secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe in 9 Regioni l'incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita, soprattutto in 4 Regioni che 3 settimane fa si trovavano in area bianca o gialla (Calabria, Liguria, Sardegna e Valle d'Aosta). Al contrario si rileva un calo importante in Regioni che 3 settimane fa erano in zona arancione o rossa. Inoltre, in 10 Regioni aumentano i casi attualmente positivi, dato che si riflette anche a livello nazionale. E continua a crescere anche la pressione sugli ospedali: entrambe le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti COVID in area medica (>40%) e in terapia intensiva (>30%) sono superate a livello nazionale, attestandosi in media rispettivamente al 44% e al 41%.

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole dunque l’epidemia è tutt’altro che sotto controllo.

I bollettini regionali con i casi di contagio e la situazione negli ospedali

Numeri ancora molto alti in Toscana. Ad anticipare i dati del bollettino Covid di oggi, giovedì 1° aprile, è come di consueto il governatore Eugenio Giani. I nuovi casi registrati sono 1.631 su 28.836 test (17.109 tamponi molecolari e 11.727 test rapidi) contro i 1.538 di ieri 31 marzo. Pressoché stabile rispetto al monitoraggio precedente, ma comunque in aumento nel confronto con i due giovedì precedenti (13,9% il 25 marzo e 13,2% il 18 marzo), il tasso di positività sulle prime diagnosi che si attesta al 14,7% (ieri era al 14,96%). Nel primo pomeriggio il bollettino completo con i dati su ricoveri, guarigioni, decessi e i numeri di Livorno e provincia.

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 1.633 nuovi casi di Coronavirus, con 42.612 tamponi effettuati e un'incidenza del 3,83%. I soggetti ricoverati sono 2.242, di cui 1.944 in area non critica e 298 in terapia intensiva. I decessi sono stati 28. "Per ora i dati ci dicono che un contenimento c'è", commenta il presidente della Regione Luca Zaia. Al momento la variante inglese è prevalente all'88,5%, e quella brasiliana è presente all'1,4%.