Coronavirus, il bollettino di oggi 1 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 1 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 1 dicembre 2020 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00. Si spera in numeri positivi dopo che ieri il mese di novembre si è chiuso con un record infausto: i decessi Covid correlati registrati nel mese di novembre (16.958 morti) hanno superato quelli del peggior mese della prima ondata, aprile (15.539 morti).

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 30 novembre confermava il rallentamento della seconda ondata con più guariti che nuovi casi: 23.004 i guariti rispetto alle 16.377 persone che sono risultate positive al Covid test sui 64.252 sottoposti ad indagine diagnostica. Purtroppo anche ieri sono stati registrati oltre 600 decessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 16.377)

Casi testati: -- (ieri 64.252)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 130.524)

Attualmente positivi: -- (ieri 788.471)

Ricoverati: -- (ieri 33.187, +308)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.744, -9)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.601.554)

Deceduti: -- (ieri 55.576, 672 morti registrati nelle 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 757.507, +23.004 nelle 24 ore)

articolo aggiornato alle ore 14:00 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Alto Adige :

: Toscana :

: Campania :

: Abruzzo:

Di seguito le altre regioni

Le zone arancioni

Piemonte :

: Lombardia:

Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Marche :

: Umbria :

: Puglia :

: Basilicata

Calabria:

Restano zone gialle :

Liguria :

: Trentino :

: Veneto :

: Lazio :

: Molise :

: Sicilia :

: Sardegna:

Coronavirus, le ultime notizie

Venerdì 4 è atteso il report dell'Istituto Superiore di Sanità e, successivamente, l'ordinanza del ministero della Salute che cambierà colore a alcune regioni che passeranno dall'arancione al giallo e altri dal rosso all'arancione.

Tuttavia nel nuovo Dpcm del 3 dicembre ci saranno nuove regole stabilite dal governo per limitare i contagi in occasione delle festività di Natale. Il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà il provvedimento in Parlamento mercoledì 2 dicembre. Il premier Conte limerà gli ultimi dettagli della bozza che dovrebbe vietare gli spostamenti tra le regioni dal 18 dicembre al 6 gennaio. A sorpresa arriva un'apertura per anziani soli, coniugi, partner e conviventi (i cosiddetti congiunti o affetti stabili). Ma con regole: eccole.

Praticamente tutte le Regioni sono oltre la soglia critica per le terapie intensive.

Intanto buone notizie arrivano sul fronte vaccinale: l'agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe dare l'ok all'impiego del siero sviluppato da Pfizer entro dicembre e a quello di Moderna a gennaio. L'Italia rischia di arrivare un po' in ritardo: il commissario all'emergenza Arcuri ha spiegato oggi alle regione che il piano vaccinale sarà pronto "solo" a fine gennaio.

Nella immagine il "plateau" della seconda ondata