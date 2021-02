Coronavirus, il bollettino di oggi 1 febbraio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 1 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 1 febbraio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie in arrivo sulla pandemia e gli aggiornamenti sui contagi da Sars-Cov-2 regione per regione.

Ricordiamo che da oggi in base alle indicazioni della cabina di regia è valida la nuova ordinanza del ministro Speranza che cambia i colori di alcune regioni in base alle nuove fasce di rischio: in area arancione Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni vengono classificate in area gialla.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 31 gennaio registrava 11.252 i nuovi casi e 237 morti, 2.215 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3).

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 1 febbraio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 11.252)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 213.364) molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: -- (ieri 453.968)

Ricoverati: -- (ieri 20.096)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.215, -3, 97 nuovi)

Totale casi positivi: 2.529.070 (ieri 2.515.507)

Deceduti: -- (ieri 88.516, +237)

Totale Dimessi/Guariti: -- (2.010.548, ieri 20.396)

Vaccinati: 621.579 (1.962.967 dosi somministrate*)

*si tratta del 84.4% delle 2.278.185 dosi consegnate da Pfizer e delle 46.800 consegnate da Moderna al 1 febbraio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Entro la fine di giugno avremo dosi sufficienti per immunizzare circa 33 milioni di persone. Qui le utlime notizie

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area arancione**:

Alto Adige : Rt 0.8 - 316 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati:Ti +2, ricoveri +10

: - 316 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati:Ti +2, ricoveri +10 Umbria : Rt 0.96 -

: - Puglia : Rt 0.9 -

: - Sicilia : Rt 0.98 -

: - Sardegna: Rt 0.81 -

**Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Valle d'Aosta : Rt 0.82 -

: - Piemonte : Rt 0.82 -

: - Lombardia : Rt 0.84 -

: - Liguria : Rt 0.87 -

: - Trentino : Rt 0.56 -

: - Veneto : Rt 0.61 -

: - Friuli Venezia Giulia : Rt 0.68 -

: - Emilia Romagna : Rt 0.77 -

: - Toscana : Rt 0.95 - 373 nuovi casi

: - 373 nuovi casi Marche : Rt 0.88 - 189 nuovi casi

: - 189 nuovi casi Lazio : Rt 0.73 -

: - Abruzzo : Rt 0.81 -

: - Campania : Rt 0.97 -

: - Molise : Rt 1.51 - 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +3

: - 54 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili, ricoveri +3 Calabria : Rt 0.82 -

: - Basilicata: Rt 0.91 -

***Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

La mappa dell'Italia in base alle Ordinanze del Ministro della salute del 29 gennaio 2021 che ha posto in arancione Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, e in giallo Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Qui le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).

Il 15 febbraio 2021 scade la chiusura degli impianti da sci mentre dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle).

Il 5 marzo 2021 scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm. Pertanto fino a marzo resteranno chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.

Mentre una nuova circolare del ministero della Salute ha fatto il punto sulla pericolosità della diffusione delle varianti prolungando il divieto di voli verso il Brasile, oggi in Germania si registrano 5.608 nuovi casi, il valore più basso da metà ottobre; 175 decessi. In Inghilterra è stata accertata la diffusione locale di contagi della variante sudafricana del coronavirus: la diagnosi su pazienti che non avrebbero avuto contatti con persone provenienti dal continente africano.