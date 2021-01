Coronavirus, il bollettino di oggi 1 gennaio 2021 con i nuovi casi covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 1 gennaio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: gli aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino del ministero della Salute di oggi, venerdì 1 gennaio 2021 è atteso come sempre intorno alle 17. L'Italia inizia il 2021 in zona rossa. A Capodanno sono infatti ancora in vigore le restrittive norme anti-contagio imposte dal governo durante le vacanze natalizie per scongiurare una terza ondata di contagi a gennaio. Il Paese resterà in zona rossa fino al prossimo 6 gennaio, con la sola esclusione del 4 gennaio, giornata in cui sarà in zona arancione.

L'ultimo bollettino coronavirus del 2020, pubblicato ieri, registrava 555 morti e 23.477 nuovi casi su un totale di 186.004 tamponi processati. I contagi sono tornati a crescere.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 1 gennaio 2021

Nuovi casi: (ieri 23.477)

Tamponi (diagnostici e di controllo): (ieri 186.004)

Attualmente positivi: (ieri 569.896)

Ricoverati: (ieri 23.151, -415)

Ricoverati in terapia intensiva: (ieri 2.555, +27, 202 nuovi)

Totale casi positivi: (ieri 2.107.166)

Deceduti: (ieri +555, in totale 74.159)

Totale dimessi/guariti: (ieri 1.463.111)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del coronavirus: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l'epidemia. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Negli ospedali la pressione resta alta, 3.386 i posti occupati, seppur con una flessione per i ricoveri nei reparti non critici sono 2.985 (-48). Salgono invece i pazienti covid nelle terapie intensive 401 (+7).

In Toscana sono 120.917 i casi di positività al coronavirus, 589 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 107.381 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.893.356, 9.763 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 3.344 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.576 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.836, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 953 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 143 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un'età media di 85 anni.

Marito e moglie ricoverati al Policlinico di Modena poiché postivi al coronavirus sono morti a distanza di 24 ore l'uno dall'altra. Lui aveva 87 anni, lei 84. Entrambi vivevano a Modena. Il marito è deceduto nella giornata di martedì, il 29 dicembre, l'indomani non ce l'ha fatta la moglie. I funerali si terranno lunedì alla Terracielo di Modena, poi le salme saranno tumulate a Gabbro di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno.

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 184 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 e 29 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.664.

Il gruppo di lavoro per le vaccinazioni anti covid in Puglia ha suddiviso in quattro fasce di "rischio" il personale sanitario da vaccinare: livello 3, rischio alto; livello 2, rischio medio alto; livello 1, rischio medio basso; livello 0, rischio basso. Nel livello 3 rientrano i dipendenti che lavorano negli ospedali covid, gli operatori degli ospedali covid post acuzie, servizio 118 e Punti di primo intervento, pronto soccorso, sicurezza e sorveglianza sanitaria, dipartimenti di Prevenzione, Usca, strutture di pre triage e di esecuzione dei tamponi, laboratori analisi, radiodiagnostica. Saranno i lavoratori di questi centri i primi ad essere vaccinati, poi toccherà a tutti gli altri, sempre su base volontaria. Sono poco meno di 95mila le dosi consegnate lo scorso 30 dicembre in Puglia, ieri sono iniziate le vaccinazioni.

Coronavirus, le ultime notizie

L'Italia comincia il 2021 in zona rossa, con le norme restrittive anti contagio imposte dal governo ancora in vigore per scongiurare una terza ondata di coronavirus. Il Paese resterà in zona rossa fino al prossimo mercoledì 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4 gennaio (zona arancione). E il coprifuoco torna dalle 22 alle 5. Venerdì 15 gennaio scadono gli effetti del decreto legge n. 158 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre, mentre il 7 gennaio cessano le restrizioni del Natale 2020 che hanno portato l'Italia in zona rossa e arancione "a singhiozzo". Cosa accadrà dopo? A quali attività sarà consentita la riapertura e in quali aree si troveranno le regioni italiane? Il governo programma la riapertura di alcune attività a gennaio, insieme al decreto legge e al Dpcm che sostituiranno quelli in vigore fino al 15.

E intanto arriva da un documento delle regioni la richiesta, ora al vaglio dell'Iss, di apportare alcuni cambiamenti che potrebbero influire sui 21 indicatori per stabilire l'assegnazione delle zone (gialla, arancione, rossa) nell'ambito del monitoraggio della cabina di regia. Tra questi, secondo quanto si è appreso, un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati, che potrebbe poi influire sul tasso di positività. Ad essere rivalutata potrebbe essere anche la definizione dei 'casi' e strategie di esecuzione dei test.