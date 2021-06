Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1º giugno 2021: nuovi casi e decessi, i dati regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 1 giugno 2021. I nuovi casi, i morti e i numeri dei ricoveri (ordinari e terapie intensive) e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, ecco il bollettino di oggi martedì 1º giugno 2021: nel bollettino di ieri 31 maggio 1.820 contagi su appena 86.977 tamponi con 82 morti. Sono 1.033 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 28 rispetto al giorno primo nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Non si registravano così pochi casi dal 29 settembre. A breve altri 800 punti vaccinali si aggiungeranno ai 2.658 già presenti. L'annuncio è arrivato dal Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo all'inaugurazione dell'hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma. In questo momento sono 12.077.591 (20,38 % della popolazione) le persone completamente vaccinate, mentre il totale delle dosi somministrate è di 34.951.354. Intanto l'Italia va verso la normalità: le riaperture di oggi primo giugno. Sono 3 le regioni in zona bianca (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna). Verso le ore 17 il dato nazionale, nel frattempo i numeri dalle regioni con i nuovi casi, i ricoveri, i decessi e i guariti.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1º giugno 2021

Il bollettino nazionale del Ministero della Salute di oggi martedì 1º giugno. Il dato aggiornato di oggi nel pomeriggio

Casi ieri +1.820(4.217.821 +0,04%)

Guariti ieri +6.358(3.858.019 +0,17%)

Decessi ieri +82(126.128 +0,07%)

Attualmente Positivi ieri -4.622(233.674 -1,94%)

Tamponi Molecolari ieri +49.688(49.269.468 +0,10%)

Incidenza ieri 3,66%(+0.45)

Ricoverati ieri 6482(-109)

TI 1033(-28)

Isolamento ieri 266159(-4485)

Coronavirus, il bollettino di oggi 1º giugno da tutte le regioni

I dati dalle regioni:

In Veneto 106 nuovi casi e 9 decessi, per un totale di 11.569 vittime dall0inizio della pandemia. Giù gli attuali positivi, che sono 8.137 (-529). In calo deciso i dati clinici, con 577 ricoveri in area non critica (-26) e 76 (-2) nelle terapie intensive

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 66 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Sono 12 i ricoverati in terapia intensiva, mentre i dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono, a questa mattina, 2751.

In Toscana sono 159 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,98% (3,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero di casi è leggermente superiore (erano 147) mentre il totale dei test effettuati è più che raddoppiato (erano 6.775) e di conseguenza il tasso dei nuovi positivi è in diminuzione (era 2,17%).

In Alto Adige 31 nuovi casi di Covid-19 su 5.986 tamponi processati nella giornata di ieri. Nessun nuovo decesso per un dato complessivo che resta di 1.175 vittime dall'inizio della pandemia di coronavirus. Le nuove positivita' sono 16 su 872 tamponi molecolari esaminati e 15 su 5.114 test antigenici effettuati. Su 218.162 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.324 sono risultate positive. Le persone positive ad un test antigenico sono 26.132. I guariti totali sono 72.637. Per quanto concerne i pazienti covid ricoverati negli ospedali i dati restano invariati rispetto a ieri, 17 sono quelli che si trovano nei normali reparti e 4 quelli in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 34 nuovi casi di 'Covid-19', il 3,3% rispetto ai 1.031 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' in netto calo rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'11,1%, con 50 nuovi casi su 451 tamponi.

In Basilicata 25 positivi su 865 tamponi esaminati; altre 159 persone hanno superato la malattia.

"L'Inghilterra fa 1.000.000 di tamponi al giorno ed ha circa 5-6 mila casi, in leggero aumento, mentre noi ne abbiamo la metà e facciamo molti meno tamponi. Sicuramente il nostro non è un dato reale, soprattutto confrontato con il numero dei decessi. Loro ne hanno 4,5 al giorno e noi solo da pochi giorni siamo scesi sotto i 100" ha detto oggi Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova. "C'è sicuramente ancora una sottostima della trasmissione virale in Italia, questo non toglie che sia in diminuzione. La situazione è decisamente migliorata ma a mio avviso non riflette la situazione attuale in maniera corretta. Dal 26 aprile ad oggi ci sono stati 7mila decessi che non si giustificano con il numero di casi registrati, in questi mesi avremmo dovuto avere 100mila contagiati che non abbiamo".