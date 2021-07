Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1° luglio: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 1 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, giovedì 1 luglio 2021, è atteso come sempre intorno alle 17. Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: ieri sono stati registrati 776 nuovi casi, con un tasso di positività allo 0,4%, e 24 decessi. Giù i ricoveri ordinari (-83) e le terapie intensive (-23). In Italia sono 18,7 milioni i vaccinati completi contro il coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini con i dati fino alle 6 di oggi, sono esattamente 51.564.195 le dosi somministrate finora su 58.886.369 dosi di vaccino distribuite, mentre sono 18.730.251 milioni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale pari al 34,68 % della popolazione over 12. Tutte le regioni hanno somministrato oltre l'80% delle proprie dosi e alcune anche il 90%.

Ma non è finita. Dopo due mesi di calo, i casi di Covid-19 in Europa sono tornati ad aumentare, sollevando il rischio di una nuova ondata "a meno che non rimaniamo disciplinati". Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa. "La scorsa settimana il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni", ha sottolineato Kluge. Da oggi è in vigore in tutta Europa il green pass per gli spostamenti (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1 luglio 2021

Attualmente positivi: dato di ieri 50.441

Deceduti: totale 127.566 (ieri +24)

Dimessi/Guariti: totale 4.081.902

Ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: in totale 1.593

Ricoverati in terapia intensiva: 247

Tamponi: ieri 185.016

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.259.909

Bollettino coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona bianca. Non c'è più il coprifuoco né l'obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti. Di seguito i dati di oggi dalle regioni.

Sono almeno cinque, quattro in diversi punti del Teramano e uno a Lanciano (Chieti), i focolai di Covid-19 riconducibili alla variante Delta emersi negli ultimi giorni in Abruzzo. Sono in corso le indagini epidemiologiche, il tracciamento dei contatti, l'esecuzione di nuovi tamponi e le attività di sequenziamento. I casi in questione sono quelli la cui positività alla variante Delta è stata segnalata ieri dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo. Nel Teramano, fa sapere la Asl, i casi derivano da quattro focolai in diversi punti della provincia.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 46 nuovi casi di Covid- 19, il 4,7% rispetto ai 988 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è nettamente cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato dell'1,2%, con 15 nuovi casi su 1.227 tamponi.

Sedici dei 539 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche otto nuove guarigioni dal covid-19. Ieri in Basilicata sono state eseguite 3.456 vaccinazioni: al momento sono 295.598 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (53,4%) e 158.649 quelli che hanno avuto anche la seconda (28,7%).

Oggi in Puglia, su 6.204 test analizzati, sono stati registrati 40 casi positivi, per un'incidenza dello 0.6% (ieri sono stati rilevati 35 casi positivi per una incidenza dello 0,4% dei test). Come ieri, neanche oggi sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test; 244.012 sono i pazienti guariti; 2.727 sono i casi attualmente positivi.