Coronavirus, il bollettino di oggi 1 maggio 2021: 12.965 contagi e 226 morti. Continua il calo dei ricoveri (tabella)

Nei reparti di area non critica ci sono 559 persone meno di ieri, in discesa anche le terapie intensive. I dati dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 1 maggio 2021. Sono 12.965 i casi di coronavirus registrati in Italia in lieve calo rispetto ai 13.446 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte di Covid 226 persone. I test effettuati (antigenici e molecari) sono stati 378.202 per un tasso di positività che si attesta al 3.42%. Continua a migliorare la situazione negli ospedali con i ricoverati con sintomi che scendono di 559 unità per un totale di 18.381 posti letti occupati in area non critica. In calo (-61) anche i ricoverati in terapia intensiva, nella media (143) il dato degli ingressi giornalieri.

Mentre l'indice Rt torna a salire e si attesta a 0,85 contro lo 0,81 della settimana precedente, l'incidenza scende a 146 casi settimanali per centomila abitanti (contro i 157 di sette giorni fa). Questi i dati contenuti nell'ultimo report della cabina di regia uscito ieri.

Gli esperti dell'Iss sottolineano che "si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello molto impegnativo". Per questo "è fondamentaleche la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio".

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 1 maggio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica allo 01/05/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 12.965 (ieri 13.446)

Totale casi: 4.035.617

Tamponi (antigenici e molecolari): 378.202

Attualmente positivi: -5.728 totale 430.542

Ricoverati con sintomi: -559, totale 18.381

Ricoverati in Terapia Intensiva: -61 totale 2.522

Ingressi in terapia intensiva: 143

Deceduti dopo Covid test positivo: 226

Totale deceduti: 121.033

Totale Dimessi/Guariti: 3.484.042 +18.466

La situazione dell'epidemia in due grafici

In basso due grafici che mostrano la curva degli ospedalizzati nel 2020 e nel 2021. Come si intuisce dalle immagini, rispetto alla prima ondata i pazienti di terapia intensiva sono oggi più numerosi, mentre la curva dei ricoverati con sintomi segue per ora lo stesso andamento.

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 806.759 ( 51.623) ( 2.139 )

51.623) 2.139 Veneto: 412.813 ( 21.776) ( 914 )

21.776) 914 Campania: 393.742 ( 91.597) ( 1.950 )

91.597) 1.950 Emilia-Romagna: 370.190 ( 41.330) ( 941 )

41.330) 941 Piemonte: 346.275 ( 15.471) ( 882 )

15.471) 882 Lazio: 324.823 ( 43.295) ( 1.069 )

43.295) 1.069 Puglia: 235.971 ( 47.767) ( 1.130 )

47.767) 1.130 Toscana: 227.737 ( 20.399) ( 895 )

20.399) 895 Sicilia: 209.487 ( 24.773) ( 1.000 )

24.773) 1.000 Friuli Venezia Giulia: 105.379 ( 7.364) ( 223 )

7.364) 223 Liguria: 99.635 ( 5.533) ( 219 )

5.533) 219 Marche: 97.964 ( 6.178) ( 259 )

6.178) 259 Abruzzo: 71.444 ( 8.579) ( 226 )

8.579) 226 P.A. Bolzano: 71.277 ( 1.160) ( 135 )

1.160) 135 Calabria: 60.411 ( 15.057) ( 337 )

15.057) 337 Sardegna: 54.691 ( 16.976) ( 184 )

16.976) 184 Umbria: 54.538 ( 2.881) ( 96 )

2.881) 96 P.A. Trento: 44.077 ( 1.132) ( 78 )

1.132) 78 Basilicata: 24.155 ( 6.292) ( 199 )

6.292) 199 Molise: 13.259 ( 632) ( 31 )

632) 31 Valle d'Aosta: 10.990 (727) (58)

Coronavirus: i bollettini regionali

Altri 2.139 contagi, 52 decessi e 59.144 tamponi processati. Questi i numeri della pandemia di covid in Lombardia al 1° maggio. A diffondere il bollettino con i dati ufficiali, come di consueto, è il ministero della salute. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 16 nuovi ingressi in terapia intensiva in Lombardia. Adesso sono 536 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali, 14 in meno rispetto a ieri.

Sono 882 i nuovi positivi in Piemonte, con un tasso del 3,3% su 27.057 tamponi. Sono 18 i decessi di persone positive comunicati dalla Regione, di cui 2 oggi. Il totale è ora 11.273. I ricoverati in terapia intensiva sono 200 (-10 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva 2.084 (-27), le persone in isolamento domiciliare 13.187. I guariti sono 323.559 (+1.092 rispetto a ieri).

In Valle d'Aosta 58 nuovi positivi al coronavirus in 24 ore per un totale di 10.990 da inizio epidemia, mentre sono 79 i guariti e 317 le persone sottoposte a tampone.

In Veneto sono stati accertati 914 casi di contagio e segnalati 20 decessi nelle ultime 24 ore. In calo i ricoveri ospedalieri (-65) e le terapie intensive (-3).

In Friuli Venezia Giulia su 6797 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,48%. Sono inoltre 5595 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi (0,96%). I decessi registrati sono 10 a cui si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 30 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 216.

In Emilia Romagna sono stati accertati 941 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.343 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 895 su 31.714 test di cui 15.779 tamponi molecolari e 15.935 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,82% (8,8% sulle prime diagnosi). Ad anticipare il dato di oggi, sabato 1 maggio, è come di consueto, su Facebook, il governatore Eugenio Giani. Nella Regione restano stabili i nuovi casi e cala il tasso di positività.

Sono 96 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Umbria, dove diventano così 54.538 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Cinque i decessi registrati. Nei 'Covid Hospital' umbri scendono a 193 (-10) il totale dei pazienti ricoverati e a 28 (-6) il numero di quelli in terapia intensiva.

Nel Lazio su oltre 17mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26mila antigenici per un totale di oltre 43mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e +2.457 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Sono confortanti i numeri delle ultime 24 ore per quanto riguarda il Covid in Abruzzo: oggi, sabato 1° maggio, secondo quanto fa sapere la Regione scendono ancora le persone ricoverate mentre si registrano soltanto 5 decessi. I guariti sono 60457 (+25). I nuovi casi di positività al coronavirus ammontano a 226.

Diminuiscono oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di un calo contestuale del numero di test. Su 11.450 tamponi sono stati rilevati 1.130 casi positivi, mentre i decessi sono stati 21 decessi. I pazienti ricoverati sono 1.824 mentre ieri erano 1.855 (-31). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 235.971.

Sono 1.950 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.399 tamponi molecolari processati. I deceduti sono 12. Per quanto riguarda gli ospedali sono 137 i posti letto occupati in terapia intensiva e 1.441 i posti letto di degenza occupati.

In Basilicata sono 201 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (197 sono residenti), su un totale di 1.561 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 167 (-5), in lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9 (+1).

In Calabria le persone risultate positive al coronavirus sono 337 rispetto a ieri, 4 i decessi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -1 terapie intensive e +490 guariti o dimessi dagli ospedali.

In Sicilia sono 1.000 i nuovi positivi al Coronavirus registrati su 27.029 tamponi processati. Il tasso di positività - rispetto alla giornata di ieri quando c'erano stati 861 nuovi casi su 28.145 tamponi - è leggermente salito: 3,7% (3,1% ieri). La Sicilia quindi risale al quinto posto per numero di contagi giornalieri. E' quanto si evince dal consueto bollettino del ministero della Salute, che riporta altri 10 morti, con un totale pari a 5.420 vittime dall'inizio della pandemia.

In Sardegna sono stati rilevati 184 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.190.323 tamponi, per un incremento complessivo di 4.047 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.387 in tutto). Sono invece 371 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia intensiva.