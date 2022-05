Il bollettino Covid di oggi domenica 1 maggio 2022

Coronavirus, il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi domenica 1 maggio 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 30 aprile registrava 53.602 nuovi casi positivi su 381.239 tamponi e 130 decessi. I pazienti in terapia intensiva erano 366 mentre quelli ricoverati con sintomi 9.826 . Gli attualmente positivi in Italia erano 1.229.379, mentre i dimessi o guariti 15.070.314.

Intanto, mentre alla porta si affacciano nuove e ancora non abbastanza indagate varianti come Omicron 4 e 5, alleggia in vista dell'autunno un nuovo richiamo vaccinale, ovvero la quarta dose.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 1 maggio 2022

articolo aggiornato alle ore 15:35 clicca qui per aggiornare la pagina