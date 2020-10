Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 1 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid di nuovo sopra quota 50mila.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 30 settembre registrava ben 24 decessi per Covid-19 e 1.851 nuovi casi su 105.564 tamponi. Resta stabile la pressione sugli ospedali (+8 ricoveri) grazie anche a 1198 guariti, mentre aumenta l'occupazione nelle terapie intensive (+9). Sono ancora Campania (+287 casi), Lazio (+210) e Lombardia (+201) a trainare il numero dei nuovi contagi.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 1 ottobre 2020​​

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

++ sezione aggiornata alle ore 13:44, clicca qui per aggiornare la pagina ++

In Alto Adige sono 29 i nuovi casi di coronavirus su 1.734 tamponi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 28 ai quali si aggiungono altrettanti che si trovano in isolamento presso la struttura di Colle Isarco. Non ci sono pazienti in terapia intensiva. I decessi complessivi sono 292. Le persone guarite sono 2.694.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Se si dovesse mantenere questa crescita lineare dei casi di coronavirus in Italia alla vigilia di Natale ci troveremo con 9-10mila pazienti covid negli ospedali e un migliaio in terapia intensiva. "Un numero assolutamente gestibile e per nulla paragonabile ai numeri dello tsunami di febbraio-marzo" spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe precisando poi: "È evidente che questa previsione molto azzardata può essere ovviamente rialzata da fattori imprevedibili, così come abbassata da fattori altrettanto imprevedibili. Si basa solo sulla attuale velocità di crescita e sui giorni che passano, quindi su due variabili note e non modificabili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cartabellotta, parlando a margine del Forum Sistema Salute in corso a Firenze, ha anche ricordato che dei 50mila casi attuali "il 95% sono ancora in isolamento domiciliare e quindi asintomatici o oligosintomatici, un 5-6% sono ospedalizzati, e intorno allo 0,5% sono in terapia intensiva"