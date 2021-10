Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 1 ottobre 2021: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti in diretta sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 1 ottobre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamento in diretta dalle regioni

Attesa per il bollettino coronavirus di oggi, venerdì 1 ottobre 2021, dal ministero della Salute. Ieri sono stati segnalati 3.804 nuovi casi e altri 51 decessi.

Continua a scendere anche questa settimana l'incidenza dei casi da Covid-19, mentre resta stabile l'indice di trasmissibilità Rt. Una sola regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato mentre tutte le altre sono a rischio basso. Questo quanto emerge dal monitoraggio settimane dell'Iss-ministero della Salute.

Altre notizie sul fronte della lotta a Covid-19: la casa farmaceutica Merck ha richiesto l'autorizzazione alla Food and Drugs Administration statunitense per l'utilizzo in emergenza della pillola antivirale molnupiravir, che a suo dire ridurrebbe il rischio di ricovero e morte nei pazienti affetti da Covid-19, fino a dimezzarlo.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 1 ottobre 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia al 1 ottobre 2021:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

di cui in Terapia Intensiva:

di cui in Terapia Intensiva: Tamponi:

Totale casi:

Covid, il bollettino dalle regioni

In Veneto oggi 349 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Tre i decessi. Scendono i ricoveri nell'ultimo giorno: meno 14 posti letto occupati nelle aree non critiche e più 3 nelle terapie intensive.

Dai dati diffusi dalla Regione, oggi in Toscana si segnalano 255 nuovi contagi su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi).

In Puglia sono stati registrati oggi 172 casi di Covid, su 14.491 test, e 3 decessi. Attualmente sono 2.579 le persone positive, 142 sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva.

In Basilicata sono 39 i nuovi positivi su 1.180 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata sono state registrate 34 guarigioni.