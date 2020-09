Coronavirus, il bollettino di martedì 1 settembre 2020: la mappa dei focolai

Coronavirus, alle 17:00 il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 1 settembre 2020 potrà confermare o smentire il calo del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 dopo il balzo registrato negli ultimi giorni. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri registrava nelle ultime 24 ore -a fronte di un calo della capacità di processamento dei tamponi - meno di mille nuovi casi di infezione mentre purtroppo sono ripresi a crescere i ricoveri in ospedale, +37, e i pazienti critici che necessità della terapia intensiva, +8.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 1 settembre 2020​

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto si registrano 97 nuovi positivi. Due i decessi. In flessione il numero degli isolamenti domiciliari, oggi 7.153 (scesi in tre giorni di circa mille persone). In isolamento ci sono 7.153 persone, di cui 129 positive. Salgono anche i ricoveri in ospedale, con 150 pazienti (+13) nei reparti non critici, di cui 69 (+18) positivi, e 13 (+2) in terapia intensiva di cui 9 (+1) positivi.

In Liguria si registran un focolaio a La Spezia riconducibile a una comunità sudamericana residente in città, per la quale solo ieri sono stati identificati 21 positivi.

In Abruzzo sono stati rilevati 5 nuovi contagi e gli attualmente positivi sono 406 (-21 rispetto a ieri). 29 i pazienti (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale, 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 376 (-15 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 426 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+4 rispetto a ieri), 915 in provincia di Chieti (+1), 1694 in provincia di Pescara (invariato), 712 in provincia di Teramo (+1), 31 fuori regione (invariato) e 2 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I 5 nuovi casi di oggi si riferiscono alle province dell'Aquila (4) e di Teramo (1).

In Basilicata si registra un nuovo caso di contagio, riguardante un lucano residente a Sant'Angelo Le Fratte e tornato dall'estero. Nel complesso i casi attuali in regione restano 72 per i quali la task force fa una distinzione in base alla residenza. Per il bollettino quotidiano, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti lucani con tampone registrato in Basilicata, restano 29 gli attuali positivi (28 in isolamento e uno ricoverato) mentre sono 28 le persone decedute con tasso di letalità in Basilicata del 5,3% e sono 376 i guariti. Sono due i pazienti ricoverati: uno nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo di Potenza e un altro (un pugliese della provincia di Taranto) in terapia intensiva all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ai casi lucani vanno aggiunti 23 migranti ospitati nei centri di accoglienza e qui in isolamento; altri 10 stranieri domiciliati o residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare; 7 residenti in altre regioni (1 Umbria, 1 Lazio, 1 Emilia Romagna, 5 Toscana) in isolamento in Basilicata.

In Calabria focolaio in un cara di Rende: 15 migranti ospiti nella struttura per migranti di Santo Stefano di Rende, in provincia di Cosenza, sono risultati positivi al Covid19. Contagiato anche un operatore.

In Puglia sono stati registrati 41 nuovi casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. È stato inoltre registrato un decesso in provincia di Taranto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

++ sezione in aggiornamento, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Coronavirus, le ultime notizie