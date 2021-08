Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 10 agosto: nuovi casi e decessi, la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 10 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 10 agosto 2021: intorno alle 17 il dato nazionale, nel frattempo arrivano i numeri aggiornati da tutte le regioni. L'ultimo bollettino, quello di ieri, registrava 4.200 nuovi casi su 102.864 test e 22 morti. Su il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale, con 39 nuovi ricoveri in terapia intensiva. In Italia 34.712.353 di persone sono completamente vaccinate, numero che equivale al 64,27 % della popolazione over 12. Più di 72 milioni le dosi somministrate.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 10 agosto 2021

Il bollettino Covid di oggi 10/08/2021 tra qualche ora.

Nuovi casi: dato di ieri 4.200

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 102.864

Attualmente positivi: ieri 114.855

Ricoverati: ieri 2.786

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 323 di cui 39 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: a ieri 128.242

Coronavirus, i bollettini dalle regioni oggi 10 agosto 2021

Ecco i numeri da tutte le regioni con i nuovi casi di coronavirus, i ricoveri, i decessi e i vaccinati oggi 10 agosto:

Rimane fisso al 5%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali. Ma sono 7 le regioni che vedono un aumento dell’1%: Abruzzo (arriva al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia, che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. Mentre il Veneto vede un calo dell’1%. I dati emergono dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativo al 9 agosto.

In Toscana sono 258.099 i casi di positività al Coronavirus, 511 in più rispetto a ieri (494 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5.878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 75 anni.

Oggi in Puglia sono stati registrati 14.240 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati individuati 316 casi positivi, per una incidenza del 2,2% (ieri era del 2,6%). Oggi è stato anche registrato un decesso in provincia di Bari. I nuovi casi sono stati individuati 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.010.595 test; 247.889 sono i pazienti guariti; 3.652 sono i casi attualmente positivi.

Oggi 10 agosto in Alto Adige sono 67 i nuovi casi di Covid-19 su 6.935 tamponi processati nella giornata di ieri. Da diversi giorni non si registrato decessi e il dato delle vittime complessive resta di 1.184 dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 30 su 741 tamponi molecolari esaminati e 37 su 6.194 test antigenici eseguiti. Su 220.353 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.119 sono risultate positive. Per quanto concerne i test antigenici, le persone testate positive sono 26.624. I guariti totali sono 74.160. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 13 di cui 2 in terapia intensiva.

