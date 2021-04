Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021. I contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 10 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: le ultime notizie in diretta dalle regioni. Il 38,79% degli over 80 è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. Lunedì 12 aprile entra in vigore la nuova ordinanza di Speranza sui colori delle regioni

Coronavirus, ecco gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 10 aprile 2021. La curva dei contagi è in leggera discesa da qualche giorno, ma l'emergenza non è affatto finita. Lunedì 12 aprile entrerà in vigore la nuova ordinanza del ministro Speranza che ridisegna la mappa a colori dell'Italia (qui trovate tutti i dettagli), mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid, ha firmato una nuova ordinanza che fissa e ribadisce i criteri di priorità per accedere ai vaccini (ecco chi deve farlo prima).

L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 9 aprile registrava 18.938 nuovi casi su 215.504 tamponi (8.33% positivi) e 147.469 test rapidi (0.65% positivi). Ieri 718 morti: si tratta tuttavia di un dato fortemente influenzato dai dati di regione Sicilia che ha inserito decessi di mesi precedenti. Si registra un minor carico sugli ospedali con oltre 700 pazienti covid in meno rispetto a giovedì e 63 posti occupati in meno in terapia intensiva al netto di quasi 200 nuovi accessi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 10 aprile 2021

Attualmente positivi: (dato di ieri 536.361)

Deceduti: 113.579 (ieri +718)

Dimessi/guariti: 3.086.586 (ieri +26.175)

Ricoverati: 31.749 (ieri -765)

di cui in terapia intensiva: 3.603 (ieri -60)

Tamponi: 52.480.874 (ieri +362.973)

Totale casi: 3.736.526 (ieri +18.938, +0,51%)

Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. È il dato riportato nel report del governo aggiornato a questa mattina e dal quale emerge come siano molto più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni. In quella fascia d'età, infatti, è stato vaccinato solo il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa: ne sono stati vaccinati il 75,53% mentre la prima dose è stata somministrata al 91,25%, e per il personale sanitario e sociosanitario: le percentuali sono del 75,29% con due dosi e del 91,63% con una dose.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Leggera risalita rispetto a ieri della curva dei contagi da coronavirus in Veneto: il bollettino regionale segnala 1.054 casi rispetto a ieri, con il totale a 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime. Continua la discesa delle persone attualmente positive, stamani 32.535, 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono (-12) i ricoverati in area non critica, oggi 1.874, mentre risalgono (+2) quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati.

Un altro decesso per covid è stato registrato in Alto Adige (il totale raggiunge quota 1.150). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 950 tamponi molecolari accertando 53 nuovi casi positivi; altri 34 positivi sono stati individuati con 9.492 test rapidi antigenici positivi. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76 (+4), 45 (-6) sono quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. I pazienti in terapia intensiva sono 23 (uno in meno rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 154.

I nuovi casi positivi al covid registrati oggi in Toscana sono 1.177 su 25.690 test di cui 15.128 tamponi molecolari e 10.562 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 4,58% (13,1% sulle prime diagnosi).

In Basilicata sono 173 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (166 sono residenti), su un totale di 1.590 tamponi molecolari, e sono 3 i decessi. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 182 (+3).