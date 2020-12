Coronavirus, il bollettino del 10 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 10 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 10 dicembre 2020 verrà pubblicato intorno alle 17:00.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 9 dicembre riportava 12.756 nuovi casi e 499 decessi correlati all'epidemia di Covid in Italia. Rispetto alla media delle ultime quattro settimane, si segnala un dimezzamento dei casi ma con un terzo di tamponi in meno, nella media dei primi tre giorni della settimana. Oltre 710mila le persone positive, in calo di oltre 27mila unità grazie anche a quasi 40mila guarigioni. Se il saldo negli ospedali mostra un nuovo calo di posti letto occupati, si registrano 152 nuovi pazienti in condizioni critiche che hanno fatto ingresso nei vari reparti di terapia intensiva. .

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 10 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 12.756)

Casi testati: -- (ieri 50932)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 118.475)

Attualmente positivi: -- (ieri 710.515)

Ricoverati: -- (ieri 29.653, -428)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.320, -25)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.770.149)

Deceduti: -- (ieri 61.739, +499 )

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 997.895, +39.266)

articolo aggiornato alle ore 14:04 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Abruzzo: Ieri 7 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

Le zone arancioni

Valle d'Aosta : Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 5 nuovi accessi in Terapia Intensiva. Piemonte : Ieri 8 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 8 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Lombardia: Ieri 24 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla

Ieri 24 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Da domenica la regione torna ufficialmente in zona gialla Alto Adige :

: Campania :

: Toscana : Ieri 12 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 12 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Basilicata : Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva

: Ieri nessun nuovo accesso in Terapia Intensiva Calabria: Ieri 2 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

Di seguito le altre regioni.

Restano zone gialle :

Liguria : Ieri 4 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 4 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Trentino : Ieri un nuovo accesso in Terapia Intensiva.

: Ieri un nuovo accesso in Terapia Intensiva. Veneto : Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 14 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Friuli Venezia Giulia : Ieri 5 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 5 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Emilia Romagna : Ieri 8 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 8 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Marche : Ieri 2 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 2 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Umbria : Ieri 2 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 2 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Lazio : Ieri 20 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 20 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Molise :

: Puglia : Ieri 22 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. 20 comuni tra cui Foggia da ieri in area arancione

: Ieri 22 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. 20 comuni tra cui Foggia da ieri in area arancione Sicilia : Ieri 18 i nuovi accessi in Terapia Intensiva.

: Ieri 18 i nuovi accessi in Terapia Intensiva. Sardegna: Ieri 4 nuovi accessi in Terapia Intensiva.

Coronavirus, le ultime notizie